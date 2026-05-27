◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人―ソフトバンク（２７日・東京ドーム）

巨人の戸郷翔征投手が今季２勝目を目指してソフトバンク戦に先発。３回に適時打を浴びてソフトバンクに先制された。

初回、先頭・正木にスライダーがすっぽ抜けて死球を与えたが２番・周東の飛球を左翼手・松本剛が好捕して左邪飛。３番・近藤を二直。しかし、４番・栗原にはフォークを中前安打とされた。２死一、二塁で５番・山本恵をフォークで空振り三振。走者を出しながらも無失点に抑えた。

２回は２死から８番・庄子に右前安打を浴びたが２つの見逃し三振を奪いながら無失点とした。

しかし０―０のまま迎えた３回。先頭・正木に左前安打を浴びるなど２死三塁。４番・栗原に四球を与え、続く５番・山本恵にはスライダーを捉えられて先制の右前適時打。戸郷は思わず悔しさから天を仰いだ。

なお２死一、二塁では６番・山本祐を右飛に抑え、最少失点に抑えた。

戸郷は開幕は２軍スタートと出遅れたが、今季３度目の先発となった１９日のヤクルト戦（いわき）で７回無失点と好投し、待望の今季初勝利を挙げた。「この１週間、すごくいい過ごし方ができました。真っすぐの質がよくなっていると思いますし、それが次の試合でも出せることができたら、いい結果がおのずと出るのではないかなと思います」と意気込んでいた。