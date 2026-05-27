ナ・リーグ中地区首位のドジャースが本拠地で5位ロッキーズを迎えた3連戦。日本時間28日に行われる第3戦では、ドジャースの大谷翔平選手とロッキーズの菅野智之投手が先発予定です。

日本を代表する2人の投げ合いは、日米通じて初のこと。どんな展開となるか、大きく注目されています。

大谷選手は今季9度目の先発となり、4勝2敗、QSは7度、防御率は驚異の『0.73』。前回登板では4登板ぶりに二刀流出場となり、投打に活躍。打者としては初回に先頭打者本塁打を記録し、投げては5回無失点と好投。5回の満塁のピンチでは、気迫の投球をみせ相手に得点を与えませんでした。

大谷選手が明日のロッキーズ戦で7回以上を投げれば規定投球回に達し、好投すれば再び防御率ランキング上位に浮上する可能性があります。しかし27日の試合で右手に死球を受け途中交代。デーブ・ロバーツ監督は、先発予定に変更はないものの二刀流での出場を明言せず。打者として出場するかは不透明な状態となっています。

一方、菅野投手は今季ここまで10度の先発でチームトップの4勝。防御率3.86、QSは3度とローテーションを守る先発陣のなかでは際だった成績を収めています。前回のドジャース戦で先発した際は、極寒のなか強力打線と対峙し、4回5失点で負け投手となっていましたが、今度こそリベンジなるか注目されます。