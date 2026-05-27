CBC石塚元章特別解説委員が27日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）に生出演し、長女への暴行容疑で巨人の阿部慎之助前監督（47）が逮捕された事件を受け、周囲の判断に私見を語った。

巨人が確認した事実関係によると、25日午後6時頃、18歳の長女と次女の姉妹ゲンカを止めようとした阿部前監督が、長女から言い返されたことに腹を立て、襟元をつかみ投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えた。長女はこの直後にチャットGPTに相談したところ、児童相談所への通報を勧められたことから通報。児相から連絡を受けた警視庁渋谷署が、現行犯逮捕した。阿部前監督は26日未明に釈放され、同日に辞任を申し入れた。

事件の発生から児相への連絡、警察への通報、そして逮捕、辞任と、1日足らずで様々な急展開が起きた。石塚氏は、阿部前監督の現状を「逮捕なので大騒ぎになっていますが、法律的には逮捕＝有罪でも何でもない」と説明。「大事な肝だけど、この状況でおまわりさんが逮捕という形で連行して、引き離さなきゃって判断はあったとしても、だから即有罪でもない」とも述べた。

「我々、よく他の事件でもよく言いますけど、裁判で有罪になるまでは無罪推定なんだから」とし、「これから任意にしろ、何にしろ、調べが始まるわけだから、この後だんだん分かってくることで判断する（必要がある）」と見解を口にした。

今後は警察の任意聴取の後、起訴されるかどうかを判断することになる。石塚氏は「今の段階でどっちが良い、悪い、なかなか言いにくい。もうちょっと待っていい」とコメント。「逆に言うと、（辞任を認めた）読売ジャイアンツの判断もちょっと早いかなと思うし、もう一つ踏み込んで言うと、復帰させろという署名もまだ早いと思う」とも述べ、「分からないもん、まだ。もうちょっと皆さん、お待ちになったらと。これから警察が任意にしろ、調べるとおっしゃっているなら」と続けた。