爆風スランプの未発売楽曲「ええじゃないか」が、「よしおと爆風の、ええじゃないか盆踊り〜武道館で編」として27日、デジタルリリースされた。

小島よしおが参加したミュージックビデオ（MV）も公開。MVではメンバーの演奏シーンに加え、サンプラザ中野くんと小島の「あるあるな出来事」をコミカルに描いたショートコント風イメージカットも挿入されている。日常の不安やうっぷんを「ええじゃないか！」「そんなの関係ねぇ！」の一言で破壊するすがすがしい作品に仕上がった。

8月11日の日本武道館公演を前に、7月22日にはミニアルバム「今こそ！爆風スランプ」のリリースも決まった。「大きな玉ねぎの下で 2026」など既存曲のリアレンジ、新録に加えて初音源化の「ええじゃないか 2026」も収録される。

ミニアルバムについてメンバーのコメントは以下の通り。

サンプラザ中野君「もう一発当ててやるぜー！と毎回毎回思ってますよ。今回はJUMPの前のSTEPと位置付けておきます。今こそ、爆風スランプです！」

パッパラー河合「デビュー42周年、『コイツら変わんね〜な〜』と思わせるブリブリの音を聴いてください、ブリブリッ！」

バーベQ和佐田「ミュージシャンは現在進行形。いくつになろうが結成何年であろうが今が一番良いと思っている。その今の音を聴いてね」

ファンキー末吉「さらに進化した爆風スランプをお楽しみください！！」