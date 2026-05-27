2030年代前半に移転を目指す中日ドラゴンズの2軍拠点について、27日から自治体からの公募が始まりました。

【写真を見る】ドラゴンズ 2軍本拠地の移転先どこに? 5月27日に自治体の公募スタート 移転は2030年代前半 前向きな自治体は

ドラゴンズの2軍拠点は、名古屋市中川区にある「ナゴヤ球場」の老朽化のため、2030年代前半に移転する予定です。

球団などは、移転先となる東海地方の自治体からの公募を27日に始めたと発表しました。

公募条件は？“子どもたちが間近で見られる空間を”

公募の条件は、バンテリンドームナゴヤから車でおおむね1時間以内、公共交通機関で無理なくアクセスできること、敷地の面積は7万から8万平方メートルと、ナゴヤ球場の2倍の広さなどがあげられています。

ファンと地域に開かれた「ドラゴンズ・ベースボールタウン構想」をコンセプトに、最高レベルの練習環境で、子どもたちがプロの試合を間近に見られる空間を目指す考えです。

（中日新聞社 久野哲弘取締役）

「これから一緒にどう歩んでいけるか、どういう支援をいただけるか、総合的に考えたい」

移転先は、来年5月頃に決まる予定です。

愛知･岐阜･三重 2軍本拠地の誘致に前向きな自治体は？（番組調べ）

では、現状どこの自治体がドラゴンズの2軍本拠地の誘致に前向きなのか。番組で調べました。



【愛知県】

名古屋市、春日井市、津島市、瀬戸市、小牧市、犬山市、尾張旭市、安城市、みよし市、一宮市、蒲郡市、阿久比町、稲沢市、清須市、刈谷市など



【岐阜県】

羽島市、笠松町、瑞穂市など



【三重県】

桑名市、四日市市など

これまでに35市町が、中日新聞社に問い合わせたということです。

この先のスケジュールは？7月には募集締め切り

今後のスケジュールどうなってるのか見ていきましょう。27日に公募がスタートしました。そして7月に1次募集が締め切られます。ここを通過した自治体が、10月締め切りの2次募集に進むことになっています。



そして、来年5月には移転先の自治体が決まり、2030年代前半に移転ということで、今後どうなるのか注目です。