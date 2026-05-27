アンカー・ジャパンは、ポケモンデザインを施した完全ワイヤレスイヤホン、USB急速充電器、トラベルアダプター、トラベルポーチの計4製品を発表した。7月上旬に、同社公式オンラインストアやAmazon.co.jp、楽天市場、直営店などで発売する。各製品の価格は、USB急速充電器が7990円、トラベルアダプターが5990円、トラベルポーチが3990円、Soundcore C50iが1万3990円。

「Anker USB急速充電器 70W ピカチュウモデル」は、単ポートで最大70W出力が可能なコンパクト設計の充電器。USB-Cポート2つとUSB-Aポート1つの計3ポートを搭載し、MacBook Airなどのノートパソコンやスマートフォンを含めた3台のデバイスを同時に充電できる。端子部分にモンスターボールのイラストをあしらったUSB-C ＆ USB-Cケーブルと、ピカチュウのシルエットを模したケーブルバンドが同梱される。

海外旅行用の変換プラグ「Anker トラベルアダプタ ピカチュウモデル」は、3種類のプラグを内蔵し、A、C、Gなどの主要なコンセントタイプに変形できる。世界200以上の国や地域で使用可能で、通電時には本体表面のモンスターボール部分が光るギミックを備えている。「Anker トラベルポーチ ピカチュウモデル」は、今回発表された急速充電器やトラベルアダプター、イヤホンが収まるサイズの内ポケット付きガジェットポーチ。

完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore C50i ピカチュウモデル / イーブイモデル」は、アンカー・ジャパンとして初めてオーディオ製品にポケモンデザインを採用した。耳に挟んで装着するイヤーカフ型（オープンイヤー型）をベースにしている。

ピカチュウモデルはブラックとイエローを基調にピカチュウのシルエットを配置した。初登場となるイーブイモデルは、肌馴染みの良いベージュブラウンのカラーリングに仕上げている。

製品名 Anker USB急速充電器 70W ピカチュウモデル 製品型番 B121AN71 (イエロー) 価格 7,990円 大きさ 約53 x 43 x 32mm (プラグ部を除く) 重さ 約120g 入力 100-240V~, 1.8A, 50 / 60Hz 単ポート出力（USB-C1） 5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 3A / 20V = 3.5A (最大70W) 単ポート出力（USB-C2） 5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 15V = 3A / 20V = 3.5A (最大70W) 単ポート出力（USB-A） 5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1.5A / 10V = 2.25A / 11V = 3A (最大33W) 2ポート出力（USB-C1 + C2） 45W + 22.5W または 60W + 5W (最大67.5W) 2ポート出力（USB-C1 / C2 + USB-A） 45W + 22.5W または 60W + 5W (最大67.5W) 3ポート出力 45W + 7.5W + 7.5W (最大60W) 特徴 単ポート最大70W出力、3台同時充電可能、オリジナルケーブル・ケーブルバンド付属 製品名 Anker トラベルアダプタ ピカチュウモデル 製品型番 A9215N71 (イエロー) 価格 5,990円 大きさ 約86 × 51 × 31mm (プラグ部を除く) 重さ 約128g 入力（日本） 100-125V~, 50 / 60Hz, 8A 入力（イギリス / イタリア） 230V~, 50 / 60Hz, 8A 単ポート出力（USB-C1） 5V = 3A / 9V = 2.22A / 12V = 1.67A (最大20W) 単ポート出力（USB-C2） 5V = 3A (最大15W) 単ポート出力（USB-A1 / A2） 5V = 2.4A (最大12W) 複数ポート出力 合計最大 15W 対応プラグ形状 A / C / G 等（主要なコンセントタイプに対応、世界200以上の国と地域で使用可能） 特徴 通電時に本体表面のモンスターボール部分が光るギミックを搭載（※変圧器機能はありません） 項目 値 製品名 Anker トラベルポーチ ピカチュウモデル 製品型番 A120GN11 (ブラック) 価格 3,990円 大きさ 約180 x 100 x 80mm 重さ 約101g 特徴 内ポケットおよび背面ポケット付き、上記充電器・アダプタ・イヤホンをまとめて収納可能 製品名 Soundcore C50i ピカチュウモデル / イーブイモデル 製品型番 D1101NK1 (ピカチュウ) / D1101NR1 (イーブイ) 価格 13,990円 大きさ（充電ケース） 約6.2 x 3.1 x 4.1cm 重さ（イヤホン片耳） 約5.5g 重さ（充電ケース込み） 約44.5g 形状 耳に挟んで装着するオープンイヤー型（イヤーカフ型）ワイヤレスイヤホン 防塵・防水規格 IP55 (イヤホン本体のみ) 対応コーデック SBC / AAC / LDAC 再生時間 最大7時間 (イヤホン本体のみ) / 最大28時間 (充電ケース使用時) ドライバーサイズ 12mm ダイナミックドライバー 折り