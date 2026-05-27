注意報や警報が変化！28日午後から順次運用始まる「新しい防災気象情報」とは【気象予報士が解説｜新潟】

注意報や警報が変化！28日午後から順次運用始まる「新しい防災気象情報」とは【気象予報士が解説｜新潟】