注意報や警報が変化！28日午後から順次運用始まる「新しい防災気象情報」とは【気象予報士が解説｜新潟】
28日(木)午後から順次運用が始まる『新しい防災気象情報』。主な変更点などを田中気象予報士に詳しく解説してもらいます。
27日、鹿児島県では記録的な大雨となっていますが、まさにこういった状況で発表される警報や注意報が変わるということです。皆さんが避難のタイミングを考える大事な情報になりますので、あらためて『新しい防災気象情報』をまとめたのがこちらです。
新しい防災気象情報は、『河川氾濫(はんらん)』『大雨』『土砂災害』『高潮』の4つの災害の危険度が高まったときに発表されます。
ポイントはー
〝それぞれの情報にレベルがつく〟ことになりました。
『レベル5』が最大で、数字が大きいものほど危険度が高いことを示します。例えば「レベル5・氾濫特別警報」「レベル4・大雨危険警報」と名称の前に必ずレベルがつきます。
もうひとつ、大事なポイントはー
〝レベルによって色が決められている〟ことです。
レベル2が黄色・レベル3が赤・レベル4が紫・レベル5が黒と、それぞれ色が決められています。色が決められたことで視覚的に分かりやすくなり、危険度を数字で示すことで地震と同じイメージで震度5と言われれば大きな地震というようにイメージしやすくなります。
情報を分かりやすくすることで、住民の皆さんに『自らの判断で避難行動に』つなげてもらおうという狙いがあります。
そして、分かりやすくなるポイントとしては各レベルで名称が統一されました。レベル5が「特別警報」、レベル4が「危険警報」、レベル3が「警報」、レベル2が「注意報」となります。レ
ベル4の「危険警報」は今回新しくつくられた名称になります。
最後に、必ず覚えなければいけないこと―
それは【レベル4の危険警報までに全員避難】です。
レベル5の特別警報が出た段階ではすでに災害が発生していて、避難できないことが予想されます。そのため、【レベル4・危険警報までに全員避難】をぜひ覚えてください。
27日、鹿児島県では記録的な大雨となっていますが、まさにこういった状況で発表される警報や注意報が変わるということです。皆さんが避難のタイミングを考える大事な情報になりますので、あらためて『新しい防災気象情報』をまとめたのがこちらです。
新しい防災気象情報は、『河川氾濫(はんらん)』『大雨』『土砂災害』『高潮』の4つの災害の危険度が高まったときに発表されます。
〝それぞれの情報にレベルがつく〟ことになりました。
『レベル5』が最大で、数字が大きいものほど危険度が高いことを示します。例えば「レベル5・氾濫特別警報」「レベル4・大雨危険警報」と名称の前に必ずレベルがつきます。
もうひとつ、大事なポイントはー
〝レベルによって色が決められている〟ことです。
レベル2が黄色・レベル3が赤・レベル4が紫・レベル5が黒と、それぞれ色が決められています。色が決められたことで視覚的に分かりやすくなり、危険度を数字で示すことで地震と同じイメージで震度5と言われれば大きな地震というようにイメージしやすくなります。
情報を分かりやすくすることで、住民の皆さんに『自らの判断で避難行動に』つなげてもらおうという狙いがあります。
そして、分かりやすくなるポイントとしては各レベルで名称が統一されました。レベル5が「特別警報」、レベル4が「危険警報」、レベル3が「警報」、レベル2が「注意報」となります。レ
ベル4の「危険警報」は今回新しくつくられた名称になります。
最後に、必ず覚えなければいけないこと―
それは【レベル4の危険警報までに全員避難】です。
レベル5の特別警報が出た段階ではすでに災害が発生していて、避難できないことが予想されます。そのため、【レベル4・危険警報までに全員避難】をぜひ覚えてください。