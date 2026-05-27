県警は、若手警察官の中から選抜した27人を職務質問のエキスパートとして育成します。



『職務質問育成者』に指定されたのは、各警察署の地域課に所属する若手警察官27人で職務質問による犯罪検挙の実績があり、高い意欲がある人を選抜しました。今後、1年間 先輩警察官の指導を受け職務質問の技能を磨きます。



坪谷佳伸地域部長は「職務質問は犯罪の予防や治安の維持に大きく貢献する」と訓示しました。



■阿賀野警察署 幸田三鈴巡査長

「警察として職務を全うする中で、より職務質問を通して地域の安全・安心に貢献していきたいと思っております。」



式のあとには、県警の職質指導警ら隊による職務質問のデモンストレーションも行われました。



「こんにちは。新潟県警察です。防犯パトロールで回っていました。危ないものとか持ってはいけないものとか、お持ちではないですよね。確認しますね。ありがとうございます。」



県警は今後、若手警察官の『職務質問育成者』への選抜を毎年行う方針です。