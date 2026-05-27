農業分野での働き手不足を軽減するため、最先端の機器が開発されています。

キーワードは、「快適さ」と「効率の良さ」です。

【写真を見る】農業機器の「快適・効率」を追求 約300社の最新機具が一堂に グランメッセ熊本で5月29日まで

グランメッセ熊本で開かれた「九州農業WEEK」という大規模なイベント。

約300社が、自社の最新機器を展示しています。

その中でひと際注目されていたのが、この農業用散布車です。

畑のフェラーリ

記者「畑のフェラーリとも言われるこの農業用の車。農業は今、安全性と快適さを兼ね備えたものが注目されています」

この車はミカン畑などで農薬をまく際に使われるもので、キャビンがあるため空調がきき、雨の日も暑い日も快適に作業できるそうです。

ショーシン 岩城晋太さん「スピーディーに楽して終わる機械がないと、農作物が作れないという話も聞きます。きつくて」

農薬を直接浴びないことも大きなメリットです。

寝ている間に草刈り完了

こちらの自動草刈り機は、このサイズで約4000平方メートルをカバーできるそうです。

和同産業 林貴広さん「寝ている間に草を刈ってくれて、集草する必要がないぐらい細かくするので、集める作業もしなくていいのがメリット」

このように作業を快適に効率良くできる機器が並びます。

これからの農業に必要なもの

イベント主催企業 RXJapan 斎藤広顕さん「高齢化による人材不足で、いかに効率的に負担少なく快適にできる農業にするかの需要が高まっている。自動的に動くものにフォーカスして展示する人とが多いと感じる」

その他、草刈りから収穫まで役に立つ上、半自動で動く小型電動農機など快適に効率よく作業するための機器が並んでいました。

このイベントは、29日まで開催されています。