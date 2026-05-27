指原莉乃プロデュースのアイドルグループ≠ME櫻井もも（22）が27日までに自身のXを更新。26日に行われたプロ野球DeNA対オリックス（横浜）で務めたセレモニアルピッチを振り返った。

試合前のミニライブでは「神様の言うとーり！」をグループで歌唱し、いざマウンドに上がると見事なノーバウンドピッチを披露した。

「ももきゅん、ノーバンとうきゅん」の文章とともに大きく飛び跳ね喜ぶ写真を投稿。さらに、続く投稿では「＃YIS2026 in横浜スタジアム と〜ってもたのしい一日でしたっ セレモニアルピッチも、試合も、イニング間イベントも、ライブも 全ての瞬間しあわせと感謝でいっぱいですっ」と感謝を伝え、「すごく大切な思い出になりました ハマスタ＆＃baystarsさんハートだいすきゅんですっ」と大きな喜びを表現した。

26日から28日の3日間、セ・パ交流戦のDeNA対オリックス戦は「推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL SERIES」として開催され、各日アイドルがゲストとして来場し、し合いを盛り上げる。26日は≠ME、27日はAKB48、28日は日向坂46が来場する。