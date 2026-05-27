俳優柄本時生（36）が27日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に出演。父・柄本明からの言葉を明かし、スタジオを驚かせた。

柄本は父から「そんなんだったらやめれば？」という言葉を紹介した。「多分（父が）何かの映画とかを見たんでしょうね。あのLINEとかがパッときて、その1文だけ入ってて」と経緯を明かした。

柄本は「『○○見た。そんなんだったらやめれば？』だけ」と内容を明かし、スタジオを驚かせた。

ハライチの岩井勇気は「え〜！」と声を上げて驚いた。

神田愛花は「何をやっちゃってたんですか」から聞かれると、柄本は「自分の中ではね、すごく一生懸命にやっていたんですけど。なんかダメだったみたいんです」と語った。

岩井から「聞かないんですか、のちのち」と聞かれると、「なんか聞けない…」と答えた。

澤部佑には「そのメールも返さず？」と聞かれ、「もう無視です。これだからウチの兄貴もあるらしいんですよ。だからお兄ちゃんも無視してるらしい」と語った。

とにかく明るい安村は「お父さんかわいそう…」と反応しスタジオを笑わせた。

安村は「結構決めに行ってますよね。決めに行ったけど2人に無視されてる」と語り、澤部は「たしかに。何か（返信が）返ってきて相談に乗ろうみたいな、お父さんはね。してる可能性もあるもんね」と共感した。

岩井から「いつごろ来たんですか？」と聞かれ、柄本は「ここ最近だと、一昨年…？」と答え、スタジオをさらに驚かせた。

安村から「無視するからですよ」とつっこまれた。