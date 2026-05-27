誰でも楽しめる子どもたちの遊び場が完成しました。金沢市の子ども向け屋内施設「あめるんパーク」の側に、新たな遊具広場が完成し、27日に記念のセレモニーが行われました。



金沢城北市民運動公園内で子ども向け屋内施設「あめるんパーク」の隣に、新たに整備された遊具広場。



そのコンセプトは「誰もが楽しめる居心地の良い遊び場」です。



障害の有無にかかわらず一緒に楽しむことができるトランポリンやブランコなどが設置されていて、年齢や目的に合わせてエリアを区分するなど、さまざまな工夫が盛り込まれています。

27日の完成セレモニーでは、地元の園児たちも招かれ、元気な歌や体操で広場の完成を祝いました。



ピカピカの遊具で遊んだ子どもたちは…



園児は：

「Q. みんなトランポリンどう？『たのしい～』」

「Q. いま何してるの？『ブランコ』 Q. 楽しい？『うん！』」



金沢市・村山 卓 市長：

「あめるんパークのすぐ後ろですので、天気が悪い時はあめるんパーク、天気がよければ表に出て遊ぶこともできる。この城北市民運動公園の魅力が一つ加わったと思います」



金沢市では、金沢城北市民運動公園内で「金沢ゴーゴーカレースタジアム」や「あめるんパーク」などの整備を進めてきましたが、今後、金沢プールの横でも新たに多目的広場の整備に着手する予定です。

