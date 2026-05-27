「一番くじ Fate/Grand Order（仮）」が10月31日より順次発売。マシュ、オルガマリーがフィギュアで登場
【一番くじ Fate/Grand Order（仮）】 10月31日より順次発売予定 価格：1回850円
・A賞 マシュ・キリエライト フィギュア 1/7 Gracemaster（仮）
BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ Fate/Grand Order（仮）」を10月31日より順次発売する。価格は1回850円。
本商品はスマートフォン向けFateRPG「Fate/Grand Order」をモチーフとしたキャラクターくじ。ラインナップには一番くじのフィギュアブランド「Gracemaster」でマシュ・キリエライト、オルガマリー・アニムスフィアが立体化する。
その他、ぬいぐるみブランド「ぬいジェニック」がラインナップを予定している。
【一番くじ #FGO 最新弾！】- 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) May 27, 2026
一番くじ Fate/Grand Order（仮）
マシュ・キリエライトとオルガマリー・アニムスフィアを1/7 #Gracemaster で立体化！
ぬいぐるみブランド#ぬいジェニック が今回もラインナップ！🤍
▼商品ページhttps://t.co/yDX1oA29xD
2026年10月31日(土) より順次発売予定… pic.twitter.com/noim0cd5EK
「一番くじ Fate/Grand Order（仮）」ラインナップ
・A賞 マシュ・キリエライト フィギュア 1/7 Gracemaster（仮）
・B賞 オルガマリー・アニムスフィア フィギュア 1/7 Gracemaster（仮）
・C賞 ？？？
・D賞 ？？？ ぬいジェニック（仮）
・E賞 ？？？ ぬいジェニック（仮）
・F賞 ？？？
・G賞 ？？？
・H賞 ？？？
・I賞 ？？？
・ラストワン賞 ？？？
・ダブルチャンスキャンペーン ？？？
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