【一番くじ Fate/Grand Order（仮）】 10月31日より順次発売予定 価格：1回850円

　BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ Fate/Grand Order（仮）」を10月31日より順次発売する。価格は1回850円。

　本商品はスマートフォン向けFateRPG「Fate/Grand Order」をモチーフとしたキャラクターくじ。ラインナップには一番くじのフィギュアブランド「Gracemaster」でマシュ・キリエライト、オルガマリー・アニムスフィアが立体化する。

　その他、ぬいぐるみブランド「ぬいジェニック」がラインナップを予定している。

「一番くじ Fate/Grand Order（仮）」ラインナップ

・A賞 マシュ・キリエライト フィギュア 1/7 Gracemaster（仮）
・B賞 オルガマリー・アニムスフィア フィギュア 1/7 Gracemaster（仮）
・C賞 ？？？
・D賞 ？？？ ぬいジェニック（仮）
・E賞 ？？？ ぬいジェニック（仮）
・F賞 ？？？
・G賞 ？？？
・H賞 ？？？
・I賞 ？？？
・ラストワン賞 ？？？
・ダブルチャンスキャンペーン ？？？

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