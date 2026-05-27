メイベリンの新色登場♡ふんわり眉を叶えるナチュラルブラウンに注目

毎日のメイクで印象を左右する“眉”。だからこそ、自然でやわらかな仕上がりにこだわりたいですよね♡「メイベリン ニューヨーク」で人気の眉マスカラ「メイベリン SP フラッフ ブロウ ムース」から、新色「ナチュラルブラウン」が2026年6月27日（土）に登場します。ムースラテのようなふんわり感と使いやすいカラーで、今っぽい抜け感眉を楽しめる注目アイテムです♪

新色ナチュラルブラウンが仲間入り♡

「メイベリン SP フラッフ ブロウ ムース」は、自眉の色をやさしく和らげながら、ふんわり自然な眉へ仕上げてくれる人気の眉マスカラです。

今回加わる新色は「05 ナチュラルブラウン」。チャイムースラテをイメージしたやわらかなブラウンカラーで、髪色やメイクを選ばず使いやすい万能カラーです。

濃くなりすぎず、眉だけが浮いて見えにくいのが魅力。自眉の黒さをやさしく抑えながら、顔全体に抜け感をプラスしてくれます。

ナチュラルメイクの日はもちろん、きれいめメイクやカジュアルな雰囲気にもなじみやすく、毎日のメイクポーチに入れておきたくなる一本です♡

価格は1,672円（税込）。発売日は2026年6月27日（土）です。

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ムースみたいな軽やかな質感

人気の理由は、空気とパウダーを混ぜたようなエアリームーステクスチャー。

眉にのせた瞬間にふわっと広がり、べったり重くなりにくいのがポイントです。固まりにくく、自然な立体感のある眉をつくりやすいので、眉マスカラが苦手な方にも取り入れやすい仕上がりに。

さらに、24時間*きれいな仕上がりが続くのもうれしいポイント。ウォータープルーフ仕様なので、汗ばむ季節や長時間のお出かけにも頼れます。

先端に向かって細くなるミニブラシを採用しているため、眉頭から眉尻までムラなく塗りやすく、細かな毛までしっかりキャッチ。忙しい朝でも手軽にきれいな眉に仕上がります♪

※メイベリンニューヨーク調べ。個人差があります。

※個人の感想です。

気分で選べる全6色展開

01 グレーブラウン／ごまムースラテ



02 アッシュブラウン／ミルクチョコムースラテ



03 ヌードベージュ／バニラムースラテ



04 ライトブラウン／キャラメルムースラテ



05 ナチュラルブラウン／チャイムースラテ【新色】



06 ピンクアッシュ／いちごムースラテ

「メイベリン SP フラッフ ブロウ ムース」は全6色展開です。髪色に合わせて選ぶのはもちろん、その日のメイクやファッションに合わせて印象を変えられるのも魅力。

ふんわりやさしい眉を楽しみたいなら、新色ナチュラルブラウンはぜひチェックしたい一本です♡

毎日の眉メイクをもっと心地よく♡

ほんの少し眉の色を変えるだけで、顔全体の印象はぐっとやわらかく見えるもの。メイベリンの新色「ナチュラルブラウン」は、自然な抜け感と使いやすさを両立した頼れるカラーです♡

ふわっと軽やかな質感で、夏のメイクも快適に。毎日の眉メイクをもっと楽しく、自分らしくアップデートしてみてくださいね♪