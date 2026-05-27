カラフルな「モンチッチ」がかわいい！お風呂上がりに使える吸水速乾タオルキャップとヘアターバンが3色展開で新発売
スケーター株式会社は、 大人気キャラクター「モンチッチ」をデザインした「モンチッチCOLORS」シリーズより、「吸水速乾タオルキャップ」と「ヘアターバン」を新たに発売する。
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「モンチッチCOLORS 吸水速乾タオルキャップ」(1540円)はお風呂上がりやプール帰りの濡れた髪を包み込み、水分を吸収するタオルキャップ。ドライヤーの時間を短縮する効果が期待できる。ゴム入りで伸縮性があり、スムーズに着脱が可能。明るい印象のピンク、パープル、イエローの3色展開で、それぞれに「モンチッチ」の顔が大きくデザインされている。
「モンチッチCOLORS ヘアターバン」(1430円)は洗顔時やメイクアップ時など、髪をまとめるのに便利。幅広のデザインと柔らかな素材で、快適な着け心地だ。フロント部分の大きな「モンチッチ」のデザインが特徴的。
以上のアイテムはスケーター公式オンラインショップ、および全国の量販店、専門店、雑貨店などで販売予定。ぜひチェックしてみて。
※店舗により取り扱いのない商品や発売時期が異なる場合がある
※写真と実際の商品とは多少異なる場合がある
(C)2026 Sekiguchi Co.,Ltd.
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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「モンチッチCOLORS 吸水速乾タオルキャップ」(1540円)はお風呂上がりやプール帰りの濡れた髪を包み込み、水分を吸収するタオルキャップ。ドライヤーの時間を短縮する効果が期待できる。ゴム入りで伸縮性があり、スムーズに着脱が可能。明るい印象のピンク、パープル、イエローの3色展開で、それぞれに「モンチッチ」の顔が大きくデザインされている。
「モンチッチCOLORS ヘアターバン」(1430円)は洗顔時やメイクアップ時など、髪をまとめるのに便利。幅広のデザインと柔らかな素材で、快適な着け心地だ。フロント部分の大きな「モンチッチ」のデザインが特徴的。
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