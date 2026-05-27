B-Rサーティワン アイスクリームは、ロールプレイングゲーム「ドラゴンクエスト」とのコラボレーションキャンペーンを、6月1日から6月30日まで実施する。

【画像あり】新作フレーバーやモンスターびっしりの箱、スライムだらけのケーキなどラインナップ

今年40周年を迎える「ドラゴンクエスト」とのコラボでは、作品の世界観を表現した新作フレーバーや、コラボ限定デザインのサンデー、アイスクリームケーキ、テイクアウトセットなどが登場する。あわせて『ドラゴンクエストX オンライン』内でもコラボが実施され、ゲーム内でサーティワンをモチーフにしたアイテムが配布される。

6月の新作フレーバーは「かいしんのいちげき！-ゴールデンパインレモネード-」。戦闘中に大きなダメージを与える「かいしんのいちげき」をイメージしたフレーバーで、水色のレモネード風味ソルベと黄色のゴールデンパイン風味ソルベに、サーティワン初となるパチパチとシュワシュワの食感が楽しめるパチシュワキャンディを合わせている。さらに酸味と刺激のあるレモンリボンを加えた一品となる。価格はシングル・レギュラーサイズで420円（税込）。

「スライムたちがあらわれた！バトルサンデー」は、スライムをモチーフにしたサンデー。好きなアイスクリーム1コにホイップクリームとカラースプレーをトッピングし、スライムのチョコレートとモンスターピックを添えた構成となっている。モンスターピックは全10種類からランダムで提供される。オリジナルのカップには「ドラゴンクエスト」のマップや隠れ31の文字がデザインされている。価格は580円（税込）。

「ドラゴンクエスト 40thセット」は、好きなアイスクリームを8コ選んでテイクアウトできるセット商品。ボックスは開けると「アイスクリームくいばこ」になる仕掛け付きで、ポッピングシャワーとスライムをかけ合わせたオリジナルモンスター「ポッピングシャワースライム」のキーホルダーが付属する。価格はレギュラー3,560円（税込）、スモール3,000円（税込）。

「スライムたちがあらわれた！アイスクリームケーキ」は、スライム族が生息する楽園「スライム島」をイメージしたデザイン。砂糖菓子のスライムとスライムベス、ホイップクリームのスライムをあしらい、スライムたちのピック、コマンド風チョコプレート、ホワイトチョコペンが付属する。食べ終えた後には台紙にデザインされたメタルキングが現れる仕掛けも組み込まれている。

フレーバーは上段がポッピングシャワー、下段がキャラメルリボン、ストロベリー、チョコレートの三層構成。価格は4,300円（税込）、サイズは5号。

6月1日から3日には、税込500円以上の購入者を対象にコラボ記念ステッカーが先着20万枚限定でプレゼントされる。スライムとポッピングシャワースライムをデザインしたステッカーとなっている。

また、今年で14周年を迎えるMMORPG『ドラゴンクエストX オンライン』内でもコラボが行われ、しぐさ「バラエティ」と装備「レギュラーダブル」の2種類のアイテムが配布される。キャンペーン期間中、「プレゼントのじゅもん」に「ハッピーをおとどけ」と入力することでアイテムを受け取れる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）