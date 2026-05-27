地域のスポーツチームを応援しながら、循環型の社会づくりに貢献できる資源回収場が、岡山県瀬戸内市にオープンしました。

【写真を見る】女子硬式野球チーム「瀬戸内ブルーシャインズ」を応援しながら循環型社会を “資源回収場” オープン【岡山・瀬戸内市】

瀬戸内ブルーシャインズ仕様の会員カードが登場

瀬戸内市に開設された資源回収場です。地域の人たちに環境活動に参加してもらおうと、アウルホールディングスが企画。

地元の女子硬式野球チーム「瀬戸内ブルーシャインズ」がデザインされた会員カードを使って資源を出すと、その量に応じ付与されたポイントがチームの運営費に充てられます。

地元チームを応援しようと、「日本一のだがし売場」も運営に加わっています。

（アウルホールディングス 神元有司さん）

「地元の方もたくさん資源を持って来ていただいて、自分もチームに参加しているような気持ちで利用していただけたらなと」

（瀬戸内ブルーシャインズ 藤本莉央選手）

「私たちもその分頑張るので、よければこのカードを使って資源を持って来てください」

瀬戸内ブルーシャインズ仕様の会員カードは、「日本一のだがし売場」などで無料で配られるということです。