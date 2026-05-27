ドラゴンクエスト40周年記念展『ドラゴンクエスト the DIVE -まだ見ぬ冒険の舞台へ-』の追加情報として、シリーズ一作目『ドラゴンクエスト』の開発資料・原画・楽譜の展示内容と、販売予定のオリジナルグッズ詳細が公開された。

【画像あり】うまい棒がひのきの棒に！？ 会場で販売されるグッズなど会場のイメージ

本イベントは、東北新社とスクウェア・エニックスが共催するドラゴンクエスト40周年記念展。没入型アトラクション「ドラゴンクエストVR RIDE」をメインに、「ドラゴンクエスト」の世界へ飛び込んだかのような体験を様々なコンテンツで楽しめる構成となっている。

2階COVER・神殿エリアでは、40周年記念展示“『ドラゴンクエスト』はこうして生まれた”を実施。シリーズ一作目『ドラゴンクエスト』がどのように生まれたのかをテーマに、堀井雄二氏の開発資料、鳥山明氏の原画、すぎやまこういち氏の楽譜が展示される。あわせて「ドラゴンクエスト」シリーズ40年の歩みを振り返る年表なども用意される。

イベント会場内では、『ドラゴンクエスト the DIVE』オリジナルグッズやドラゴンクエスト40周年記念グッズを多数取り揃えた「ドラゴンクエスト40周年記念どうぐや」を開店。

「ホミータ ぼうけんぬいぐるみ L」（4,500円）、「ぼうけんマスコット」全2種（各2,400円）、「キービジュアルTシャツ」全2種（各3,900円）、「ゴーレム立体Tシャツ ビッグシルエット」（5,830円）、「スマホシリコンブレスレット」全4種（各2,420円）、「うまい棒コラボ ひのきの棒 ビッグバッグ（30本入り）」（1,500円）など、多彩なラインナップが展開される。

メインコンテンツとなる「ドラゴンクエストVR RIDE」は、最新VRデバイス「Meta Quest3」とモーションシートを使用し、360度に広がる「ドラゴンクエスト」の世界を疾走するアトラクション。キラーパンサーに乗って駆け抜ける広大なフィールドや、目の前で繰り広げられるモンスターとの遭遇、バトルなどが体験できる。

また、5月27日20時よりスクウェア・エニックスYouTube公式チャンネルにて配信される『ドラゴンクエスト40周年 みんなでお祝い生配信 feat.狩野英孝のクリティカノヒット』では、制作中のVR RIDE最速試乗レポートが届けられる予定だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）