今年もさくらんぼシーズンの到来です。

きょう山形県寒河江市で観光さくらんぼ園がオープンし、地元の園児たちがさくらんぼ狩りを体験しました。

【写真を見る】暑くても元気いっぱい！ 観光さくらんぼ園で園児たちがさくらんぼ狩り 努力の甲斐あり味も色も順調な生育に（山形・寒河江市）

真っ赤に輝くさくらんぼ。

きょうオープンを迎えた寒河江市の三泉観光さくらんぼ園では、開園を祝うセレモニーが行われました。

式には地元の園児たちも参加し、終わったあとは待ちに待ったさくらんぼ狩りの時間です！

■大興奮！さくらんぼを頬張る園児たち

園児「取れた～」

大内希美アナウンサー「こちらの園地でいま楽しめるのは早生品種の紅さやか。園児たちも早速さくらんぼを頬張っている」

今年初めてのさくらんぼに園児たちも大興奮！

園児「おいしい」

園児「２個取れた。おしりできた。みて、おしりできた」

園児「お姉ちゃん見て～」

Ｑどんな味？

園児「うまい味」

■各地で気温が上がるなか、子どもたちは元気いっぱい！

きょうは、酒田や鶴岡で３０度を超えるなど各地で気温が上がりました。

この暑さに、チェリンはぐったりの様子でしたが、こどもたちは元気いっぱい！

お友達と一緒に楽しむ子もいれば、ひとりで黙々ともぎ取り、両手いっぱいにさくらんぼを集めていた子も。

園児は「１・２・３・４・・・７コ」

Ｑさくらんぼ何個食べたい？

園児「１００個」

■今年の生育状況は？

ＪＡさがえ西村山によると、市全体が高温対策に力を入れたことで今年のさくらんぼは成りが良く、色付きや味覚も順調！

去年、おととしと２年連続で不作が続きましたが、寒河江市では、３年ぶりに期待できるさくらんぼシーズンになりそうだということです。

三泉観光さくらんぼ組合 渡辺正 組合長「良いものを提供できることが私たちの一番の生きがい。寒河江のさくらんぼ良かったねと言ってもらえるように頑張りたい」

寒河江市内のさくらんぼ園では、来週以降は佐藤錦が、６月中旬からは紅秀峰のさくらんぼ狩りが楽しめそうだということです。