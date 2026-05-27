広島テレビのアナウンサーが小学校で授業を行う「あげ太アナウンス教室」。今回は西名アナと仲野アナが、国語で困っている学校に行ってきました。



■広島テレビ 西名 みずほ＆仲野 香穂 アナウンサー

「こんにちは～、6年3組のみなさん。」



■西名 みずほ アナウンサー

「授業が終わったら見違えるようにハキハキと、しゃべれるようになっているはずです。」





■仲野 香穂 アナウンサー「生まれ変わる準備はできていますか？」■児童「はーい。」授業のテーマは「すてきなインタビュアーになろう」です。『子どもたちが短い文章でしか受け答えできない』というのが校長の悩みだそうで、インタビューを通して会話の広げ方を学んでもらいました。まずは、滑舌の練習です。■児童「あげ太 アゲてこ あいうえお 唐揚げ カリカリ かきくけこ」■仲野 香穂アナウンサー「すごい！いい声が出ました。」■西名 みずほ アナウンサー「これからインタビューをしてもらいますが、相手の答えが一言で返ってきて終わってしまったら、『どうだった？』『それからどうした？』など聞き手が話を続けてあげる。」■児童たちのやりとりQ.サッカーはどこのチームですか？」「今は、安FCです。」Q.安FCはどこで練習している？「安北小学校と安東小学校と上安小学校。」ついでに、「あげ太アナウンス教室」を終えた感想を聞くのも、児童にやってもらいました。■児童たちのやりとりQ.きょうインタビューしてみて、どうでしたか？「人としゃべるのが、あまり好きじゃなかったけど楽しかった。」Q.どんなことが良かったですか？「インタビューのコツを教えてもらって良かった。」みなさん、大変よくできました。出張テレビ教室については、広島テレビのホームページでご確認ください。（https://www.htv.jp/plan/tvclass/index.html）【2026年5月27日 放送】