『出張テレビ教室』広テレアナウンサーが会話力のお悩み解決
広島テレビのアナウンサーが小学校で授業を行う「あげ太アナウンス教室」。今回は西名アナと仲野アナが、国語で困っている学校に行ってきました。
■広島テレビ 西名 みずほ＆仲野 香穂 アナウンサー
「こんにちは～、6年3組のみなさん。」
■西名 みずほ アナウンサー
「授業が終わったら見違えるようにハキハキと、しゃべれるようになっているはずです。」
「生まれ変わる準備はできていますか？」
■児童
「はーい。」
授業のテーマは「すてきなインタビュアーになろう」です。『子どもたちが短い文章でしか受け答えできない』というのが校長の悩みだそうで、インタビューを通して会話の広げ方を学んでもらいました。
まずは、滑舌の練習です。
■児童
「あげ太 アゲてこ あいうえお 唐揚げ カリカリ かきくけこ」
■仲野 香穂アナウンサー
「すごい！いい声が出ました。」
■西名 みずほ アナウンサー
「これからインタビューをしてもらいますが、相手の答えが一言で返ってきて終わってしまったら、『どうだった？』『それからどうした？』など聞き手が話を続けてあげる。」
■児童たちのやりとり
Q.サッカーはどこのチームですか？」
「今は、安FCです。」
Q.安FCはどこで練習している？
「安北小学校と安東小学校と上安小学校。」
ついでに、「あげ太アナウンス教室」を終えた感想を聞くのも、児童にやってもらいました。
■児童たちのやりとり
Q.きょうインタビューしてみて、どうでしたか？
「人としゃべるのが、あまり好きじゃなかったけど楽しかった。」
Q.どんなことが良かったですか？
「インタビューのコツを教えてもらって良かった。」
みなさん、大変よくできました。
出張テレビ教室については、広島テレビのホームページでご確認ください。
（https://www.htv.jp/plan/tvclass/index.html）
【2026年5月27日 放送】