本田真凜・宇野昌磨がアイスダンスで現役復帰。「味方が多いことを知った」キャスター経験が導いた五輪への挑戦

アイスダンスでの現役復帰を決めた、宇野昌磨と本田真凜。

会見で2人は競技会に復帰し、4年後のオリンピックを目指すと決意を示した。こうした決断の背景の一つとして、引退後にチャレンジした「キャスター」の仕事で競技を違う角度から見たこともあるという。

五輪2大会連続でメダルを獲得し、世界選手権2連覇している宇野昌磨と、世界ジュニアで金メダルを獲得した本田真凜のアイスダンスカップルの愛称は「しょまりん」。

宇野は2024年5月、本田は同年1月に引退している。そんな2人の第2の人生は、キャスターとして全日本選手権や世界選手権の現場で活躍していた。しかし、この期間中にすでにアイスダンス競技への現役復帰を決めていたという。

会見を終えた2人に、キャスターの経験を通して得られたもの、そして決断までの経緯を聞いた。

本田の魅力が伝わるのがアイスダンスだった

2018年の平昌（ピョンチャン）五輪、2022年の北京五輪と、オリンピックで2大会連続のメダルを獲得している宇野。

全日本選手権で6回優勝するなど、長年日本の男子フィギュア界をけん引。2024年に現役引退を発表した。

本田は2016年に14歳で初出場した世界ジュニア選手権で優勝し、2024年に現役を引退。

その後、キャスターとして全日本選手権や世界選手権の現場で活躍。2025年のアイスショーではアイスダンスを初披露するなどしていたが、そんな期間に競技への現役復帰を決めていたという。

宇野が本田をアイスダンスに誘ったそうだが、その理由として本田の魅力が伝わるのがアイスダンスだと考えたからだと話す。

「誰かに言われたからやってみよう、とかでは全くなくて。真凜のスケートを見て、真凜のスケートの素晴らしさを僕は一番わかっているからこそ、でした。シングルに心残りはないですが、表現力という部分を今ショーで磨いていて、アイスダンスを真凜と組んで表現力を積み重ねて、2人で大きな大会に向かって進んでいく目標としてオリンピックというのを2人で経験したいという思いで誘いました」

続けて宇野は「しっかり努力して、真凜のパートナーとして“僕でよかった”と言っていただける4年にしたいと思います」と語った。

キャスター経験で知った「味方」

2人にとってシングル現役引退から競技復帰の約2年間、さまざまな挑戦があった。このインタビューで特に2人が話したのは「キャスター経験」だった。

宇野は悩める鍵山優真、佐藤駿に救いの手を差し出し、彼らの背中を押すような言葉を送った。

本田は、先日引退会見を行った坂本花織、来シーズンも注目の島田麻央の現地取材も。

キャスターとして番組制作に携わったり、その“裏側”を知ったことで多くの発見があったと本田は振り返る。

「キャスターという立場で、世界選手権では中村光宏アナウンサーに『これってこうなった場合はどういう質問をしたらいいですか』などお話しして、思いを受け継いで、そうした質問をして選手の言葉を引き出せるようにということを目指してやってきました」

続けて本田は、戦いの場を別の角度から見たことで「味方」の多さに気づいたと明かす。

「一度、競技から離れて、質問する側などいろんなことを経験して、こんなに味方っているんだなというのを知りました。競技しているときは演技が良くなかったときにもどういうことを言ってほしいのかと思うような質問が来たりする。



それに対して、自分が本音で話しにくかったというところはあって。でも、質問する側に回って、本当にみなさん選手のことを思ってベストを願っていて、そういう裏側の姿を見たときに“意外と味方って多い”と感じました。今回の挑戦でいい笑顔で帰って来られるような、大会後にインタビューを受けられるようなそんな挑戦にできたら嬉しいです」

本田の決断「叶えなきゃいけない」

本田の言葉に宇野も同意し「キャスターの仕事をして、アイスダンスをやろうと思ったわけではなく、順序はその前からって感じではあります。ただ、フジテレビでお仕事をさせてもらって、真凜さんが言ったことじゃないですけど、裏側の人たちの大変さ、何なら選手より大変なんだなってのを感じました」と話す。

しかし本田は、宇野から誘われた際「スケーターとしての自分以外の部分で何か認められることをしなきゃいけない」と考えていた時期でもあり、「自分の中で『よしやろう』みたいな感じではなかった」と語る。

「昌磨君とやる、その覚悟は自分の中で整理が必要でした。引退会見のときも『もう思うことはないです、やり切りました』という感じでしたが、どこかに夢を叶えることを封印したみたいなところが自分の中にあって、昌磨君がその提案をしてくれて、『アイスダンスでオリンピックを目指す』とことを客観的に見たら熱いし、面白いし、それを私たちが全力で歩んでいくのは今しかできないし、私もスケートで叶えなきゃいけない目標があったなと」

一度は競技を離れた2人だが、今度はアイスダンスとして夢追う。本田と宇野の新たな挑戦がいま始まる。

（ディレクター・水橋謙志郎）