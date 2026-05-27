あわや、大事故につながるところでした。

【写真を見る】【あわや大事故】熊本市で高さ8メートルの街路樹が倒れる 根元が腐食か 3年前の点検では「異常なし」

5月27日午後、熊本市中央区の通称・産業道路で、約8メートルの街路樹が倒れ、道路を塞ぎました。けがをした人はいませんでした。

現場は熊本大学病院前の産業道路

片側2車線のうち、1車線を塞いでいる街路樹。ここは熊本市中央区本荘にある熊本大学病院前の産業道路です。

記者「木は根元から折れていて、何かがぶつかったような跡は確認できません」

高さ8mのケヤキ、根元が腐食か

街路樹を管理する熊本市によりますと、27日午後1時50分ごろ、「木が倒れていて車線を塞いでいる」と通りかかった人から通報があったということです。

この倒木によるけが人はいませんでした。

倒れた街路樹はケヤキで、高さは約8m、木の根元は一部腐っている様子が確認できたということです。

3年前の点検では異常なし

近くを毎日通る人「怖いです。毎日木が立っていたけど、倒れるような雰囲気ではなかった。見た目じゃわからない」

市が最後に細かく街路樹を点検したのは3年ほど前で、その際に異常はみられなかったということです。

付近のその他の街路樹については、27日に目視による点検を行い、問題は確認されなかったとしています。