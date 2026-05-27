日本テレビ系「おしゃれクリップ」が２４日、放送され、３児の母で、モデル、タレントの吉川ひなの（４６）が出演。７年振りにテレビ出演を果たした。

１３歳でデビューし、リアルバービーとも言われた９頭身のスーパーモデル体型、愛くるしい表情、独特のかわいらしい話し方で瞬く間にモデル、タレントとして大ブレーク。１０代で芸能界を席巻した。１７歳だった１９９７年には、藤井フミヤの全面プロデュースで歌手デビュー。フミヤは当時、「よくできたフィギュアのようで、本当に僕らと同じ人間なのだろうか、と思う」と話していた。

１９歳で人気ミュージシャンと結婚したが、７カ月で離婚。“ままごと婚”とバッシングを受けたが、ひなのは「ままごと婚、だったと思います」と苦笑いで当時を振り返った。番組の取材に、現在もプライベートで交流が続いているというフミヤもＶＴＲで出演。１７歳だったひなのを「まぁー、可愛いなんてもんじゃないね。なんだこりゃ、宇宙人というか、本当、１０頭身ぐらいの感じだったの。顔小っさいし、脚長いし」を表現。「幼すぎてさ…。１回結婚した時も、やっちゃったなーコイツ、って。案の定、すぐ別れたけどね。ままごとじゃん！」と愛情たっぷりの優しい微笑みを浮かべ、振り返った。

ひなのは２０１１年１１月に一般男性と再婚し、ハワイに移住。長女（１４）、長男（８）、次女（４）を出産したが、２４年に離婚。２５年春に３人の子供を連れて帰国し、沖縄を拠点に生活している。