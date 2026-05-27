キックボクシングフェス.2 GOATは27日、都内で前日計量と会見を行った。武尊がISKAの殿堂入りすることが発表。会見したISKA欧州代表のポール・ヘネシーは「40周年を記念して武尊にホール・オブ・フェーム（特別賞）を贈ることを決めた」と発表した。過去にはアーネスト・ホースト、ジェロム・レ・バンナ、魔裟斗らレジェンドたちが獲得した。

会見した武尊は「伝統あるベルトもそうですが、ホール・オブ・フェームをいただけたことは、本当に僕の格闘技人生の中でもすごい大切な宝物になりました。本当にうれしいです」と笑顔で話した。

前回のロッタン戦の引退から1カ月。「やっと自分が引退したことを受け入れてきたかなっていう感じです。本当きつい練習をしなくていい、なんか痛いなと思ったら休める」と実感していた。

次の目標については「僕は本当にこの格闘技をもっといいものにしていきたいと思っています。僕が辞めたから落ちたとか言われたくないし、これからもっと凄い選手、明日出る選手たちもそうですけど、僕よりもっともっと輝く選手が出てくると思う。そういう選手たちが輝ける舞台で戦えるように、特に立ち技格闘技界の発展をこれから裏側で全力で支えたいなと思ってます」と語った。

引退後はRIZINやK−1事務所へあいさつ。「本当に現役中お世話になり、試合させてもらってた団体。そのあいさつも兼ねてですが、みんなでこういう時だからこそ協力し合って一緒に盛り上げていくことが、次のスターが生まれるために大事なんじゃないかなと思います。橋渡しじゃないですけど、そういう役を自分ができたらいい」と前向きに話した。

引退後の肩書は「元格闘家でいいかな。これからかっこいい肩書をつくれるように」と笑った。