本田真凜・宇野昌磨がアイスダンスで現役復帰！「培ってきた技術を足し算で」リフトに苦戦しながらも覚悟決めた2人の新たな挑戦

フィギュアスケート界に衝撃が走った5月22日。

五輪2大会連続でメダルを獲得し、世界選手権2連覇している宇野昌磨と、世界ジュニアで金メダルを獲得した本田真凜がアイスダンスに挑み、競技会へ復帰することを発表した。

宇野は2024年5月、本田は同年1月にそれぞれ引退している。一時代を築いた2人の第2の人生は、キャスターとして全日本選手権や世界選手権の現場で活躍していた。しかし、この期間中にすでにアイスダンス競技への現役復帰を決めていたという。

会見を終えた2人に話しを聞くと、シングルとは違うアイスダンスの難しさを痛感しながらも、挑戦していくことの熱い気持ちが伝わってきた。

アイスダンスでの現役復帰、五輪を目指す

氷上の社交ダンスと呼ばれるアイスダンス。ジャンプやアクロバティックな動きはないが、アイスダンスならではのステップやスピン、一定の距離を保つ必要があるツイズルに、女性を持ち上げるリフトなどの表現で競われる。

そんな新たな世界に足を踏み入れたのが宇野と本田の2人だ。

かつて日本男子初の五輪メダリスト・高橋大輔さんが2019年に、村元哉中さんとともにアイスダンスに転向の発表をしてから時代は大きく動いた。

シングルで活躍した選手が次々と挑戦・転向しているのが昨今のフィギュアスケート界だ。

5月22日に、アイスダンス競技会復帰会見を行った宇野と本田。愛称は「しょまりん」。会見では、2030年のフランス・アルプス五輪出場を目指すと大きな夢を2人で言い切った。

宇野から声をかけたというアイスダンスへの挑戦。本田にとって覚悟が決まるまで時間はかかったそうだが、「一緒に五輪を目指したいです」と決意を会見で述べていた。

現役復帰を決めるまえから、宇野がプロデュースするアイスショーでアイスダンスを披露している“しょまりん”。

2月のミラノ・コルティナ五輪を目指して復帰を考えなかったと質問された際に、宇野は

「五輪を目指すことがどれだけ難しいことかわかっている。競技者として真剣に目指すからこそ、来季（2026-27シーズン）への復帰を決めました」と誰よりも苦労をわかっているからこその言葉で語った。

シングルとは全く違う競技の“難しさ”

2024年10月頃から密かに挑戦していたという宇野と本田。アイスショーでも競技に近い技を取り入れてきたという2人に強みを聞いてみた。

「2人の良さを出せば自ずと素晴らしいプログラムになると思う。言葉で言うのは簡単ですけど。僕たちの技術や実力を自分たちがわかっているからこそ、それが出せるような練習が明確にある。できないことを少しずつできるようにするのもありますが、間違いなく僕たちができるものも少なからずあるので、それをしっかり武器として出せるように今、練習しているところです」（宇野）

男性が女性を持ち上げるリフトは最初「すごく難しかった」と宇野は話し、練習では怪我もあったと本田は振り返る。

「全く油断をしていたわけではないですが、陸上から練習を積み重ねて、氷上にいざいくと、やっぱりどれだけスケートを長くやっていても全く違うのがリフトです」（本田）

怪我をしてもなお、挑み続けたリフトで自分の中にあった新たな感情を見つけたと本田は続ける。

「負けん気というか男気というか…。（自分に）そういう気持ちがあるんだって実感して。結構痛かったですが、これで辞めてしまうとこの技にはもうトライできないと思って。お互い怖さもあるし。その日のうちに完成形が1回できるまで何回もヘルメットしてトライしました」

さらに、シングルとの違いは技だけではなく、2人が万全の状態で準備が整っていることも大事だと本田は言い、「ちょっとしたミスが大怪我につながってしまう、それは私だけではなくお互いある」と、体調が悪いときは無理をしないなど心がけていると話した。

アイスダンス、たった1枠の熾烈な戦い

そんな2人が覚悟を持って挑むアイスダンスだが、来シーズンは熾烈な戦いが待ち受けている。

ミラノ・コルティナ五輪団体で銀メダルを獲得しているように、世界でもトップクラスの日本。シングルでは五輪や世界選手権で最大の3枠を獲得し、ペアでは長岡柚奈・森口澄士組が自力で2枠目の出場権を獲得して五輪に出場した。

しかし、世界選手権のアイスダンスは現状１枠しかない。

この１枠にはライバルがたくさんいる。五輪団体銀メダリスト吉田唄菜・森田真沙也組をはじめ、2025年に結成した櫛田育良・島田高志郎組、紀平梨花・西山真瑚組といった多くの実力者カップルがしのぎを削る。

そんな厳しい戦いに挑んでいく2人だが、思いは負けていない。

「僕たちの培ってきた技術は僕自身含め、真凛さんも絶対に人には負けない素晴らしいものがある。まずは足し算で出せるように。このアイスダンスで、足し算で出すのが難しくて…。いつかそれが掛け算になったらいいなと思いますけど、まずは1つ1つ足し算になるよう努力していきます」（宇野）

「新たな大きな挑戦になることはわかっていますし、そのために日々全力を尽くしてやっていくだけです。あと、一番は楽しいなということを忘れないようにしたいのが今回の挑戦であって。どれだけつらい練習も楽しいと思える部分を日々見つけながら続けていきたい」（本田）

新たにスタートした2人の4年間の物語。こうした挑戦から生まれていくアイスダンスの発展は、日本スケート界に明るい未来を照らしていくだろう。

（ディレクター・水橋謙志郎）