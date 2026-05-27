国の「地域未来戦略」に対応する「石川県地域産業クラスター計画」策定に向けた会議が、県庁で開かれました。石川県内にAI・半導体産業の集積を目指す方向性が示されています。



26日に“産官学金”の石川県内22団体の関係者が参加し開かれた「地域産業クラスター推進会議」。



石川県・山野 之義 知事：

「総合的な強みを生かしていきながら、石川県の産業集積クラスターを明確にしていきたいと思います」

国では6月にも、産業クラスターの形成を柱とする「地域未来戦略」を決定する方針を示していて、都道府県に対し、それを各地域で実行するための計画策定を求めています。



26日は、石川県内には製造業や自動車などに欠かせない「パワー半導体」の生産拠点が多く立地し、大学などの研究機関も充実している現状が報告され、これらを生かしてAI・半導体産業の集積を目指す方向性が確認されました。



石川県・浅野 大介 副知事：

「(大学などの)知的リソースも充実してますし、用地もしっかりありますし、水もありますし、ぜひ、この魅力をさらに強めていく。関係する企業とのコミュニケーション、地元企業のみならずパワー半導体などのメーカーさんとの間での話もして、県としても主体的に動いていきたい」



石川県は、年内に県地域産業クラスター計画を策定し、国と連携して企業の設備投資や研究開発などを後押しする方針です。

