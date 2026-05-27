◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝５月２７日、栗東トレセン

２冠がかかる皐月賞馬ロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）は、ＣＷコースで４ハロン５１秒４―１１秒２。レディントン（５歳オープン）を大きく追走しながら、しっかりと先着し、万全の仕上がりをアピールした。

管理する杉山晴紀調教師が出席した共同会見の一問一答は以下の通り。

―皐月賞を振り返って。

「共同通信杯の後、ゲート練習をした成果でしっかりスタートを切れて、ジョッキーの好判断でハナにいきました。強い競馬だと思います」

―中間の様子は。

「前走、落鉄もあって心配はしていたんですけど、幸い特に何事もありませんでした。レース後、ノーザンファームしがらきさんの方でしっかり疲れを取ってもらって、３週間前に帰厩しました」

―２週前追い切りについて。

「皐月賞の時もそうでしたけど、２週前に坂路で松山騎手に乗ってもらいました。特に変わりなくという感じでした」

―１週前の動きは。

「前に馬を置いて、皐月賞の時に比べると道中の行きっぷりはやや強めかなと思ったんですけど、しまいは動いていました。足はたまっていたので、いい動きだったなと思います」

―最終追い切りについて。

「いつも通り、最終週は向こう正面から下ろして半マイルでしました。時計は、皐月賞の時と比べると２秒ほど速くはなりましたが、馬も本当にすごく充実してきていて、馬体に適度な余裕があったので、少し踏み込んだ感じです」

―皐月賞の時と状態は。

「いい意味で変わりないです」

―距離に関して。

「出たなりでリズムよく運べれば、折り合いに心配がある馬ではないので、こなすのではないかと思っています」

―東京コースについて。

「共同通信杯の走りを見る限り、東京コース自体に特別なマイナス要素があるとは思っていません」

―２歳時から成長した点。

「新馬の時は、いかにも中長距離というか、スラッとしているイメージがあったんですけど、競馬を使うごとにたくましさがより増しているなという印象を受けています」

―ダービーに管理馬を送り出す。

「調教師冥利に尽きると思います」

―予報では当日の気温は高くなる。

「日々の管理においては、今のところそんなに暑さを気にする感じはないですね。至って元気でいます」

―抱負を。

「ダービーということで注目度も高いレースですし、ダービーオーナーの称号を取ることができるように、いつも通り競馬の日に向けてベストパフォーマンスが出せるようにしっかり調整していきたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いいたします」

―今日の追い切りはプラン通りか。

「もう少し馬の後ろというイメージでしたけど、思いのほか先行馬が早めに飛ばしたので、ロブチェンに乗っている助手は、馬のリズムを崩さずという点を考えた追い切りになりました」

―影響はいい方に。

「単走でも良いくらいに思っていました。最後はしっかり、目標が達成できた追い切りにはなっていたので、影響するかというと問題ないかなと思います」

―共同通信杯の最終追い切りは坂路だった、皐月賞からＣＷの理由は。

「新馬戦もホープフルＳも最終週はＣＷでした。坂路で追い切ったのは共同通信杯だけです。当然レースなので、いつも本気では考えてはいるんですけど、前哨戦という意味合いを込めてあのレースだけは坂路でさらっとやりました」