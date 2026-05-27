市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。天気のポイントです。

小野：

あす28日は、午後から雨で、あさって29日の明け方まで続くでしょう。雨の後、2日・火曜日まで晴れが続き、31日・1日は気温が高いでしょう。



28日の予想天気図です。

小野：

低気圧と前線が太平洋側を進むでしょう。日本海にも低気圧が発生します。この低気圧、次第に北海道方面に進み…

小野：

前線を伴うでしょう。その前線は石川県内を通過し、太平洋側に進むでしょう。



雨と風の予想です。

小野：

このコンピューターでは、28日の日中の雨ははっきりと予想されていませんが、午後、能登から弱い雨が降り出すでしょう。夜は前線通過に伴う雨です。あさって29日朝にはやんでいるでしょう。



では、27日に発生した台風6号の進路予想です。

小野：

沖縄方面に向かいます。1日・月曜日の段階で、丸い点線で表示される予報円が沖縄本島に掛かっています。注意が必要なのは、梅雨前線が日本列島のどこかに掛かっていたら、台風が近づく前に大雨につながる場合があります。最新の情報に注意してください。



気象台の週間予報です。

小野：

29日・金曜日の日中から2日・火曜日までは晴れるでしょう。31日・1日の最高気温は29度と高いでしょう。



市川：

31日・1日の暑さ、そして台風情報に気をつけましょう。

