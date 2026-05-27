◆春季北海道高校野球大会 ▽準々決勝 クラーク５―３北海（２７日・札幌モエレ沼公園）

初優勝を狙うクラークが５―３で北海を破り、一番乗りで２年ぶりの４強入りを決めた。同点の９回に３番・堀樹蘭三塁手（３年）が決勝打を放った。

手術痕が残る右手で、北海の最速１４７キロ右腕・森健成（２年）の直球を押し込んだ。９回２死一、二塁。打席に入った堀は「最初の打席で三振して監督さんから『しっかり振れ』と活を入れられていた。みんながつないでくれてたので、絶対に俺が決めるという気持ちだった」。追い込まれてからの４球目。高め直球に食らいつき、右翼後方に打球を運んだ。走者２人が生還すると、右拳でベースを叩き、喜びを爆発させた。

３月中旬の遠征中、死球を受けて右手甲を骨折した。手術を受け、打撃練習を再開できたのは５月９日に開幕した空知地区予選直前。背番号「１２」でなんとかベンチ入りした。右手の握力は５２キロから４２キロに低下。ケガ前からはほど遠い状態だが、「みんなの気持ちで打てました」。１５９球で完投したエース右腕・佐々木俊介（３年）らチームメートの思いを胸にバットを振り抜いた。

３連覇中の強敵を破り、４強一番乗り。名将・佐々木啓司監督も「（さらに打撃の）手応えがでたね」と深くうなずいた。２日間の休養を挟み、３０日の準決勝では北照―札幌日大の勝者と対戦する。堀は「この打席を自信にして、また全力でフルスイングする」。日に日に脅威を増すクラーク打線が、昨秋地区予選敗退から全道の頂点を目指していく。