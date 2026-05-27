

西日本豪雨 2018年

気象庁が発表する警報などの防災気象情報が28日午後から大きく変わります。

梅雨や台風シーズンを迎え、豪雨などの際に避難行動をとる可能性が出てきます。28日の午後以降、順次運用が始まる新しい防災気象情報。変更の狙いは？

（高松地方気象台 リスクコミュニケーション推進官／高見佳浩さん）

「今、住民の皆さんがどのような避難行動をとったらいいのかということを避難の警戒レベルに合わせた形で発表するようになります。こうすることで受け取った住民の皆さんがいまどのような避難行動をすればいいのかということが直観的に分かるようになる」

現在の防災気象情報は、同じ特別警報でも大雨はレベル5相当、高潮はレベル4相当と警戒レベルが違って分かりにくいものでした。

新しい防災気象情報は、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮と4つに分け、警報や注意報などの前に5段階のレベルの数字がつきます。

例えば「レベル3高潮警報」のように発表されることになり、避難の判断がより分かりやすくなります。

「河川氾濫」は一級河川などの大きな河川を対象にしていて、それ以外の中小河川は大雨の枠組みに入ります。

レベルを具体的にみると、「レベル2」が注意報で避難情報を再確認すること、「レベル3」が警報で避難に時間がかかる高齢者などは危険な場所から避難すること。「レベル4」は危険警報で危険な場所から避難。「レベル5」が特別警報で命を守る行動をとることが求められます。紫色のレベル4までには危険な場所から全員避難することが大切です。

（高松地方気象台 リスクコミュニケーション推進官／高見佳浩さん）

「自分の自宅または通っている学校、勤めている会社その周辺にどんな危険があるかというのをまずハザードマップなどで確認をしておいてください。レベルに応じた避難行動を早め早めにとることを心掛けていただきたい」