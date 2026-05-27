ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６１、伊７１ｂｐ 再び縮小
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６１、伊７１ｂｐ 再び縮小
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%）
ドイツ 2.955
フランス 3.562（+61）
イタリア 3.667（+71）
スペイン 3.371（+42）
オランダ 3.072（+12）
ギリシャ 3.612（+66）
ポルトガル 3.317（+36）
ベルギー 3.483（+53）
オーストリア 3.187（+23）
アイルランド 3.141（+19）
フィンランド 3.293（+34）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%）
ドイツ 2.955
フランス 3.562（+61）
イタリア 3.667（+71）
スペイン 3.371（+42）
オランダ 3.072（+12）
ギリシャ 3.612（+66）
ポルトガル 3.317（+36）
ベルギー 3.483（+53）
オーストリア 3.187（+23）
アイルランド 3.141（+19）
フィンランド 3.293（+34）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）