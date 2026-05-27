ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６１、伊７１ｂｐ　再び縮小
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%）
ドイツ　　　　2.955
フランス　　　3.562（+61）
イタリア　　　3.667（+71）
スペイン　　　3.371（+42）
オランダ　　　3.072（+12）
ギリシャ　　　3.612（+66）
ポルトガル　　　3.317（+36）
ベルギー　　　3.483（+53）
オーストリア　3.187（+23）
アイルランド　3.141（+19）
フィンランド　3.293（+34）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）