ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６１、伊７１ｂｐ 再び縮小 ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６１、伊７１ｂｐ 再び縮小

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ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６１、伊７１ｂｐ 再び縮小

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%）

ドイツ 2.955

フランス 3.562（+61）

イタリア 3.667（+71）

スペイン 3.371（+42）

オランダ 3.072（+12）

ギリシャ 3.612（+66）

ポルトガル 3.317（+36）

ベルギー 3.483（+53）

オーストリア 3.187（+23）

アイルランド 3.141（+19）

フィンランド 3.293（+34）

（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）

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