欧州株 堅調、原油安や前日米ナスダック指数の最高値更新などで
欧州株 堅調、原油安や前日米ナスダック指数の最高値更新などで
東京時間18:25現在
英ＦＴＳＥ100 10493.86（+2.47 +0.02%）
独ＤＡＸ 25355.66（+170.77 +0.68%）
仏ＣＡＣ40 8232.36（+59.25 +0.72%）
スイスＳＭＩ 13596.47（+70.79 +0.52%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間18:25現在
ダウ平均先物JUN 26月限 50783.00（+236.00 +0.47%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7557.75（+20.75 +0.28%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 30185.75（+112.25 +0.37%）
東京時間18:25現在
英ＦＴＳＥ100 10493.86（+2.47 +0.02%）
独ＤＡＸ 25355.66（+170.77 +0.68%）
仏ＣＡＣ40 8232.36（+59.25 +0.72%）
スイスＳＭＩ 13596.47（+70.79 +0.52%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
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ダウ平均先物JUN 26月限 50783.00（+236.00 +0.47%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7557.75（+20.75 +0.28%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 30185.75（+112.25 +0.37%）