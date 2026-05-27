欧州株　堅調、原油安や前日米ナスダック指数の最高値更新などで
東京時間18:25現在
英ＦＴＳＥ100　 10493.86（+2.47　+0.02%）
独ＤＡＸ　　25355.66（+170.77　+0.68%）
仏ＣＡＣ40　 8232.36（+59.25　+0.72%）
スイスＳＭＩ　 13596.47（+70.79　+0.52%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間18:25現在
ダウ平均先物JUN 26月限　50783.00（+236.00　+0.47%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　7557.75（+20.75　+0.28%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　30185.75（+112.25　+0.37%）