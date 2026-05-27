ヨーロッパを今年初の熱波が襲い、各地で記録的な暑さとなっています。フランスではこの猛暑に関連して7人が死亡したほか、イギリスでは5月の最高気温が2日連続で更新されました。

元気よく海に飛び込む男性。フランスでは26日、気温35.8℃を観測するなど、多くの地点で5月の最高気温の記録を更新しました。

異例の暑さに観光客は…

セルビアからの観光客

「5月にここまで暑くなるとは思わなかった。冬服のような格好で来てしまった」

アルゼンチンからの観光客

「水をたくさん飲むように心がけ、日陰のある場所に行くようにしている」

フランス政府の報道官は、ここ数日間で熱波に関連する死者が「7人いる」と明らかにしています。フランス気象局は「今後数日間で局地的に39℃に達する可能性がある」として、警戒を呼びかけています。

異例の暑さはイギリスでも。ロンドンでは25日の最高気温が34.8℃となり、5月の最高気温の記録をおよそ80年ぶりに更新。26日も35.1℃に達したため、2日連続の記録更新となりました。

5月にもかかわらず、ヨーロッパで猛威をふるう熱波。異常な暑さがすでに始まっています。