「ちいかわ×ドンペン」限定グッズ登場　ドン・キホーテ系列50店舗で6月6日より展開

ナガノによる漫画作品「ちいかわ」とドン・キホーテの公式キャラクター「ドンペン」がコラボした限定商品が、6月6日より全国のドン・キホーテ系列50店舗にて発売される。

【写真】ドンペン風の帽子を身に着けたちいかわ・ハチワレ・うさぎ

本コラボではドン・キホーテのキャラクターであるドンペン風の帽子を身に着けたちいかわ・ハチワレ・うさぎが描かれたグッズのほか、限定のコスメ商品などがラインナップする。

本企画は粧美堂株式会社が、株式会社スパイラルキュート、ドン・キホーテなどを運営する株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスとの協業により実現したもの。粧美堂が商品企画・供給を担い、ドン・キホーテ系列50店舗で限定展開される。販売は6月6日午前10時より各店舗にて順次開始され、商品がなくなり次第終了となる。

「ちいかわ」は、イラストレーター・ナガノがX（旧Twitter）で発表している漫画作品。ちいかわや、友達のハチワレ、うさぎなど個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる日々の物語が描かれる。講談社より書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が8巻まで刊行されているほか、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』が「めざましテレビ」（フジテレビ系列）にて放送中。7月24日には『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の公開も予定されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）