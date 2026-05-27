主要国内証券 先物取引高情報まとめ（5月27日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月27日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 128( 118)
TOPIX先物 6月限 141( 141)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 14( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 54( 48)
TOPIX先物 6月限 61( 61)
日経225ミニ 6月限 1217( 1217)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 93( 93)
TOPIX先物 6月限 27( 27)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1030( 486)
9月限 332( 280)
TOPIX先物 6月限 160( 142)
9月限 8( 8)
日経225ミニ 6月限 52363( 21811)
7月限 366( 194)
8月限 16( 6)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 613( 317)
9月限 41( 23)
日経225ミニ 6月限 35981( 16279)
7月限 123( 59)
8月限 4( 0)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 148( 148)
9月限 6( 6)
日経225ミニ 6月限 2604( 2604)
7月限 41( 41)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 221( 221)
9月限 8( 8)
日経225ミニ 6月限 12951( 12951)
7月限 26( 26)
8月限 11( 11)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 128( 118)
TOPIX先物 6月限 141( 141)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 14( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 54( 48)
TOPIX先物 6月限 61( 61)
日経225ミニ 6月限 1217( 1217)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 93( 93)
TOPIX先物 6月限 27( 27)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1030( 486)
9月限 332( 280)
TOPIX先物 6月限 160( 142)
9月限 8( 8)
日経225ミニ 6月限 52363( 21811)
7月限 366( 194)
8月限 16( 6)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 613( 317)
9月限 41( 23)
日経225ミニ 6月限 35981( 16279)
7月限 123( 59)
8月限 4( 0)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 148( 148)
9月限 6( 6)
日経225ミニ 6月限 2604( 2604)
7月限 41( 41)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 221( 221)
9月限 8( 8)
日経225ミニ 6月限 12951( 12951)
7月限 26( 26)
8月限 11( 11)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース