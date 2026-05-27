　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月27日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 128(　　 118)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 141(　　 141)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　14(　　　 0)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　54(　　　48)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　61(　　　61)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1217(　　1217)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　93(　　　93)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　27(　　　27)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1030(　　 486)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 332(　　 280)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 160(　　 142)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 8(　　　 8)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 52363(　 21811)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 366(　　 194)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　16(　　　 6)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 613(　　 317)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　41(　　　23)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 35981(　 16279)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 123(　　　59)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 4(　　　 0)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 148(　　 148)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 6(　　　 6)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2604(　　2604)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　41(　　　41)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 221(　　 221)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 8(　　　 8)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 12951(　 12951)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　26(　　　26)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　11(　　　11)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース