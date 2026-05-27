　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月27日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3637(　　2005)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2019(　　1755)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　5896(　　5666)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2012(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 500(　　 420)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 111(　　　 0)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 500(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3480(　　 522)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4476(　　2316)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3087(　　 896)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3838(　　3547)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1749(　　 932)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 200(　　 100)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2523(　　 523)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2018(　　1048)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 340(　　 302)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 630(　　 482)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 5(　　　 5)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 78978(　 41008)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 539(　　 303)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　41(　　　25)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1289(　　 727)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　59(　　　39)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 50993(　 23523)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 460(　　 308)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　18(　　　12)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　12(　　　12)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4638(　　4638)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　94(　　　94)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 1(　　　 1)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 749(　　 749)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　31(　　　31)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 25809(　 25809)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　90(　　　90)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　21(　　　21)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース