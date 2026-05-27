主要国内証券 先物取引高情報まとめ（5月27日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月27日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3637( 2005)
TOPIX先物 6月限 2019( 1755)
日経225ミニ 6月限 5896( 5666)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2012( 0)
TOPIX先物 6月限 500( 420)
9月限 1( 1)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 111( 0)
9月限 500( 0)
TOPIX先物 6月限 3480( 522)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4476( 2316)
9月限 4( 4)
TOPIX先物 6月限 3087( 896)
日経225ミニ 6月限 3838( 3547)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1749( 932)
9月限 200( 100)
TOPIX先物 6月限 2523( 523)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2018( 1048)
9月限 340( 302)
TOPIX先物 6月限 630( 482)
9月限 5( 5)
日経225ミニ 6月限 78978( 41008)
7月限 539( 303)
8月限 41( 25)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1289( 727)
9月限 59( 39)
日経225ミニ 6月限 50993( 23523)
7月限 460( 308)
8月限 18( 12)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 12( 12)
日経225ミニ 6月限 4638( 4638)
7月限 94( 94)
8月限 1( 1)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 749( 749)
9月限 31( 31)
TOPIX先物 9月限 1( 1)
日経225ミニ 6月限 25809( 25809)
7月限 90( 90)
8月限 21( 21)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3637( 2005)
TOPIX先物 6月限 2019( 1755)
日経225ミニ 6月限 5896( 5666)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2012( 0)
TOPIX先物 6月限 500( 420)
9月限 1( 1)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 111( 0)
9月限 500( 0)
TOPIX先物 6月限 3480( 522)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4476( 2316)
9月限 4( 4)
TOPIX先物 6月限 3087( 896)
日経225ミニ 6月限 3838( 3547)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1749( 932)
9月限 200( 100)
TOPIX先物 6月限 2523( 523)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2018( 1048)
9月限 340( 302)
TOPIX先物 6月限 630( 482)
9月限 5( 5)
日経225ミニ 6月限 78978( 41008)
7月限 539( 303)
8月限 41( 25)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1289( 727)
9月限 59( 39)
日経225ミニ 6月限 50993( 23523)
7月限 460( 308)
8月限 18( 12)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 12( 12)
日経225ミニ 6月限 4638( 4638)
7月限 94( 94)
8月限 1( 1)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 749( 749)
9月限 31( 31)
TOPIX先物 9月限 1( 1)
日経225ミニ 6月限 25809( 25809)
7月限 90( 90)
8月限 21( 21)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース