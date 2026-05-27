外国証券 先物取引高情報まとめ（5月27日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月27日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6543( 6534)
9月限 223( 223)
TOPIX先物 6月限 8078( 8078)
9月限 22( 22)
日経225ミニ 6月限 114773( 114773)
7月限 1346( 1346)
8月限 59( 59)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4238( 4238)
9月限 130( 130)
TOPIX先物 6月限 6897( 6897)
日経225ミニ 6月限 72284( 72284)
7月限 710( 710)
8月限 66( 66)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2( 0)
TOPIX先物 6月限 923( 923)
日経225ミニ 6月限 993( 993)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 416( 369)
9月限 13( 13)
TOPIX先物 6月限 2471( 2465)
日経225ミニ 6月限 4104( 4058)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 409( 386)
9月限 4( 4)
TOPIX先物 6月限 1472( 1472)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 6月限 5074( 5074)
7月限 29( 29)
8月限 14( 14)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 218( 218)
TOPIX先物 6月限 747( 747)
日経225ミニ 6月限 1144( 1144)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1052( 1052)
9月限 66( 66)
TOPIX先物 6月限 3894( 3894)
日経225ミニ 6月限 23142( 23142)
7月限 702( 702)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 89( 82)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 63( 63)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 122( 122)
TOPIX先物 6月限 69( 69)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 75( 75)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 9( 9)
TOPIX先物 6月限 81( 81)
日経225ミニ 6月限 517( 517)
7月限 15( 15)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6543( 6534)
9月限 223( 223)
TOPIX先物 6月限 8078( 8078)
9月限 22( 22)
日経225ミニ 6月限 114773( 114773)
7月限 1346( 1346)
8月限 59( 59)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4238( 4238)
9月限 130( 130)
TOPIX先物 6月限 6897( 6897)
日経225ミニ 6月限 72284( 72284)
7月限 710( 710)
8月限 66( 66)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2( 0)
TOPIX先物 6月限 923( 923)
日経225ミニ 6月限 993( 993)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 416( 369)
9月限 13( 13)
TOPIX先物 6月限 2471( 2465)
日経225ミニ 6月限 4104( 4058)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 409( 386)
9月限 4( 4)
TOPIX先物 6月限 1472( 1472)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 6月限 5074( 5074)
7月限 29( 29)
8月限 14( 14)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 218( 218)
TOPIX先物 6月限 747( 747)
日経225ミニ 6月限 1144( 1144)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1052( 1052)
9月限 66( 66)
TOPIX先物 6月限 3894( 3894)
日経225ミニ 6月限 23142( 23142)
7月限 702( 702)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 89( 82)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 63( 63)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 122( 122)
TOPIX先物 6月限 69( 69)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 75( 75)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 9( 9)
TOPIX先物 6月限 81( 81)
日経225ミニ 6月限 517( 517)
7月限 15( 15)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース