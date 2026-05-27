　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月27日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　6543(　　6534)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 223(　　 223)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　8078(　　8078)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　22(　　　22)
日経225ミニ　 　 6月限　　　114773(　114773)
　　　　　 　 　 7月限　　　　1346(　　1346)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　59(　　　59)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4238(　　4238)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 130(　　 130)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6897(　　6897)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 72284(　 72284)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 710(　　 710)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　66(　　　66)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 2(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 923(　　 923)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 993(　　 993)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 416(　　 369)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　13(　　　13)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2471(　　2465)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4104(　　4058)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 409(　　 386)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1472(　　1472)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　5074(　　5074)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　29(　　　29)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　14(　　　14)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 218(　　 218)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 747(　　 747)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1144(　　1144)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1052(　　1052)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　66(　　　66)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3894(　　3894)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 23142(　 23142)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 702(　　 702)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　89(　　　82)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　63(　　　63)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 122(　　 122)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　69(　　　69)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　75(　　　75)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 9(　　　 9)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　81(　　　81)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 517(　　 517)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　15(　　　15)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース