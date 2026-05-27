　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月27日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 14913(　 12825)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1132(　　 132)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 16362(　 15015)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　19(　　　19)
日経225ミニ　 　 6月限　　　212934(　212934)
　　　　　 　 　 7月限　　　　3701(　　3701)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 182(　　 182)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 14389(　 12513)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1091(　　 491)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 20446(　 19145)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 6月限　　　161313(　161313)
　　　　　 　 　 7月限　　　　4198(　　4198)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 189(　　 189)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1184(　　 967)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 260(　　 160)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 863(　　 323)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 11803(　 11803)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2996(　　1618)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　29(　　　29)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6757(　　2098)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　6243(　　6227)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3280(　　1624)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1001(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 11944(　　7906)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1601(　　　 1)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 11892(　 11853)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　92(　　　92)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　15(　　　15)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2317(　　2317)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6328(　　5284)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　5727(　　5475)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　9193(　　8954)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　87(　　　87)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 15103(　 15047)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 88667(　 88667)
　　　　　 　 　 7月限　　　　4651(　　4651)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 594(　　 197)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 437(　　 295)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　5032(　　 712)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　8051(　　3348)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 763(　　 263)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1010(　　　10)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 301(　　 301)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　49(　　　49)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース