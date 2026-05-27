外国証券 先物取引高情報まとめ（5月27日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月27日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 14913( 12825)
9月限 1132( 132)
TOPIX先物 6月限 16362( 15015)
9月限 19( 19)
日経225ミニ 6月限 212934( 212934)
7月限 3701( 3701)
8月限 182( 182)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 14389( 12513)
9月限 1091( 491)
TOPIX先物 6月限 20446( 19145)
9月限 2( 2)
日経225ミニ 6月限 161313( 161313)
7月限 4198( 4198)
8月限 189( 189)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1184( 967)
9月限 260( 160)
TOPIX先物 6月限 863( 323)
日経225ミニ 6月限 11803( 11803)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2996( 1618)
9月限 29( 29)
TOPIX先物 6月限 6757( 2098)
日経225ミニ 6月限 6243( 6227)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3280( 1624)
9月限 1001( 1)
TOPIX先物 6月限 11944( 7906)
9月限 1601( 1)
日経225ミニ 6月限 11892( 11853)
7月限 92( 92)
8月限 15( 15)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2317( 2317)
TOPIX先物 6月限 6328( 5284)
日経225ミニ 6月限 5727( 5475)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9193( 8954)
9月限 87( 87)
TOPIX先物 6月限 15103( 15047)
日経225ミニ 6月限 88667( 88667)
7月限 4651( 4651)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 594( 197)
TOPIX先物 6月限 437( 295)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5032( 712)
TOPIX先物 6月限 8051( 3348)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 763( 263)
9月限 1010( 10)
TOPIX先物 6月限 301( 301)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 7月限 49( 49)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 14913( 12825)
9月限 1132( 132)
TOPIX先物 6月限 16362( 15015)
9月限 19( 19)
日経225ミニ 6月限 212934( 212934)
7月限 3701( 3701)
8月限 182( 182)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 14389( 12513)
9月限 1091( 491)
TOPIX先物 6月限 20446( 19145)
9月限 2( 2)
日経225ミニ 6月限 161313( 161313)
7月限 4198( 4198)
8月限 189( 189)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1184( 967)
9月限 260( 160)
TOPIX先物 6月限 863( 323)
日経225ミニ 6月限 11803( 11803)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2996( 1618)
9月限 29( 29)
TOPIX先物 6月限 6757( 2098)
日経225ミニ 6月限 6243( 6227)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3280( 1624)
9月限 1001( 1)
TOPIX先物 6月限 11944( 7906)
9月限 1601( 1)
日経225ミニ 6月限 11892( 11853)
7月限 92( 92)
8月限 15( 15)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2317( 2317)
TOPIX先物 6月限 6328( 5284)
日経225ミニ 6月限 5727( 5475)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9193( 8954)
9月限 87( 87)
TOPIX先物 6月限 15103( 15047)
日経225ミニ 6月限 88667( 88667)
7月限 4651( 4651)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 594( 197)
TOPIX先物 6月限 437( 295)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5032( 712)
TOPIX先物 6月限 8051( 3348)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 763( 263)
9月限 1010( 10)
TOPIX先物 6月限 301( 301)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 7月限 49( 49)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース