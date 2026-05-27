「日経225オプション」6月限プット手口情報（27日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、27日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
SBI証券 4( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯6万4500円プット
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
SBI証券 4( 0)
◯6万4625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万4750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
◯6万5000円プット
取引高(立会内)
SBI証券 22( 22)
ABNクリアリン証券 21( 21)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
楽天証券 9( 5)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
◯6万5125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
SBI証券 4( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯6万4500円プット
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
SBI証券 4( 0)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万4750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
◯6万5000円プット
取引高(立会内)
SBI証券 22( 22)
ABNクリアリン証券 21( 21)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
楽天証券 9( 5)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
◯6万5125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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