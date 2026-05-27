「日経225オプション」6月限コール手口情報（27日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、27日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
SBI証券 15( 13)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
楽天証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
ゴールドマン証券 20( 0)
◯6万5750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 24( 24)
◯6万5500円コール
取引高(立会内)
SBI証券 4( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万5250円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
SBI証券 22( 14)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
楽天証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
SBI証券 15( 13)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
楽天証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
ゴールドマン証券 20( 0)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 24( 24)
◯6万5500円コール
取引高(立会内)
SBI証券 4( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万5250円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
SBI証券 22( 14)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
楽天証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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