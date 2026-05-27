「日経225オプション」6月限コール手口情報（27日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、27日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 217( 167)
BNPパリバ証券 163( 63)
ソシエテジェネラル証券 47( 47)
SBI証券 44( 34)
三菱UFJ証券 31( 31)
SMBC日興証券 30( 30)
松井証券 17( 17)
楽天証券 20( 16)
東海東京証券 11( 11)
JPモルガン証券 9( 9)
ゴールドマン証券 4( 4)
マネックス証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
UBS証券 100( 0)
ビーオブエー証券 80( 0)
野村証券 50( 0)
◯6万5875円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 4( 0)
◯6万5750円コール
取引高(立会内)
インタラクティブ証券 24( 24)
ABNクリアリン証券 23( 23)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
JPモルガン証券 8( 8)
BNPパリバ証券 8( 8)
松井証券 2( 2)
◯6万5625円コール
取引高(立会内)
楽天証券 10( 10)
ABNクリアリン証券 9( 9)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 49( 49)
JPモルガン証券 6( 6)
BNPパリバ証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
SBI証券 14( 2)
楽天証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯6万5375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯6万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万5125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯6万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 29( 29)
SBI証券 24( 12)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
野村証券 216( 10)
楽天証券 8( 6)
BNPパリバ証券 6( 6)
東海東京証券 5( 5)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
みずほ証券 2( 2)
JPモルガン証券 2( 2)
立花証券 1( 1)
SMBC日興証券 1( 1)
◯6万4750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 217( 167)
BNPパリバ証券 163( 63)
ソシエテジェネラル証券 47( 47)
SBI証券 44( 34)
三菱UFJ証券 31( 31)
SMBC日興証券 30( 30)
松井証券 17( 17)
楽天証券 20( 16)
東海東京証券 11( 11)
JPモルガン証券 9( 9)
ゴールドマン証券 4( 4)
マネックス証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
UBS証券 100( 0)
ビーオブエー証券 80( 0)
野村証券 50( 0)
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 4( 0)
◯6万5750円コール
取引高(立会内)
インタラクティブ証券 24( 24)
ABNクリアリン証券 23( 23)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
JPモルガン証券 8( 8)
BNPパリバ証券 8( 8)
松井証券 2( 2)
◯6万5625円コール
取引高(立会内)
楽天証券 10( 10)
ABNクリアリン証券 9( 9)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 49( 49)
JPモルガン証券 6( 6)
BNPパリバ証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
SBI証券 14( 2)
楽天証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯6万5375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯6万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万5125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯6万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 29( 29)
SBI証券 24( 12)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
野村証券 216( 10)
楽天証券 8( 6)
BNPパリバ証券 6( 6)
東海東京証券 5( 5)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
みずほ証券 2( 2)
JPモルガン証券 2( 2)
立花証券 1( 1)
SMBC日興証券 1( 1)
◯6万4750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース