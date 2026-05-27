●あす28日(木)も 気まぐれなにわか雨

●29日(金)から天気回復 日ざし戻ると一気に厳しい暑さに

●台風6号発生 来週は本州に迫る可能性も

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きょう27日(水)の県内は、朝は広くシッカリ降る雨に。日中は雨が小康状態の時間が多くなったものの、夕方頃から、また、あちらこちら雨雲が流れ込み始めるなど、スッキリしない天気が続いています。





天気をぐずつかせている低気圧は、あす28日(木)にかけて東に離れる見込みです。しかし低気圧の後ろ側で吹く湿った海からの風や、気圧の谷の影響が残ることで、なかなかすぐに雲は取れず、あす28日(木)にかけて、まだ少し弱い雨が残ることもある見込み。お出かけには念のため、折りたたみ傘は用意しておきたいところです。天気回復は、あさって29日(金)になってから、とみています。





また、日本のはるか南の熱帯低気圧が台風6号に発達してきました。

今後、さらに発達を続けながら、来週初めには強い勢力で沖縄近海に進んでくる予想です。





また、この進路予想図に出ている5日先までより、もっと先では、予測の幅がかなり大きいものの、様々なシミュレーションの結果を比較すると、徐々に北東方向に進路を変えて、日本列島に迫ってくる可能性も…県内でも来週半ばあたり、空模様に多少影響が出てくる可能性があります。



まだ不確実性が大きい状況なので、今後も、より最新の情報は随時確認頂きたいと思いますが、梅雨に入るより先に台風への意識も少々高めておきたいところ、と心得てください。



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あす28日(木)は全般には曇り空ですが、時折弱い雨がパラつくこともあり、お出かけの際、折りたたみ傘は常に持ち歩いておきたいところです。朝からすでに気温は20度以上となりますが、最高気温は25～26度くらいに止まる見込みです。湿気の多いジメジメとした空気に包まれた状態が続くでしょう。





あさって29日(金)は次第に天気回復。日ざしが出てくると一気に気温が上がって、山口市内は最高気温30度に達する真夏日の可能性があります。さらに週末も強い日ざしが照り付け、一段と厳しい暑さ…熱中症など十分気をつけていきましょう。

来週は台風6号の動きによって、予報が流動的な状況でもあります。今後の最新情報にも十分ご注意ください。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

