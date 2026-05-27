プロレスラー・ジャガー横田（64）の夫で「ジャガークリニック」を経営する医師・木下博勝氏（58）が26日に自身のX（旧ツイッター）を更新。巨人の阿部慎之助前監督（47）が18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕され、この日辞任したことについて言及した。

巨人が確認した事実関係によると、25日午後6時頃、18歳の長女と次女の姉妹ケンカを止めようとした阿部氏は長女から言い返されたことに腹を立て、襟元をつかみ投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えた。長女はこの直後にチャットGPTに聞いたところ、児童相談所への通報を勧められたことから通報。児相から連絡を受けた警視庁渋谷署が現行犯逮捕した。阿部氏は26日未明に釈放された。

この件について、木下氏は「暴力は絶対に肯定しません。親子間であっても、力で解決しようとする行為は間違いです。ただし、だから直ちに『辞任しかない』となるのは、少し違うと思います。大切なのは、暴力の有無だけでなく、反復性、悪質性、傷害の程度、本人の反省、家族のケア、再発防止策です」と私見を展開する。

また「今回、長女は『殴る蹴るなどの事実はない』と説明しているとも報じられています。通報した側を責めてはいけない。同時に、事実関係が十分に整理される前に、社会的制裁だけが先走るのも危険です。処分は必要。説明責任も必要。しかし、辞任が唯一の正解だったとは、私は考えません」とつづっていた。