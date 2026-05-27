キックボクシングフェス.2 GOATは27日、都内で前日計量と会見を行った。メインのKNOCKOUT―BLACKルール60キロ契約3分3R延長1Rはシュートボクシングの2階級王者の笠原友希（24＝シーザージム）は60.0キロで計量パス。元K―1フェザー級王者の軍司泰斗（27＝TEAM SUERTE）も59.85キロでパスした。

計量後に会見した軍司は「久々にキックルールに戻ってこれたのはGOATだから。メインにふさわしい試合をしたい」と淡々としたもの。ここ最近ではムエタイのルールに専念していたが、久しぶりのキックルールの試合となる。「自分はK―1ルールでしかやってない。オープンフィンガームエタイに転向して、ずっとやって1年半ぶりにキックルールでやる。ムエタイの技術も成長はしてきている。1キャッチ1アタックルールなんで、そこに適応できるようにやってきた」とルールに対しての不安はない。日本人対決で「GOATという素晴らしい大会で“THE MATCH”に続くような大会がGOATだと思っているので、他団体で強い選手とできて前回を上回るような大会にしたい」と意気込む。

団体を背負うことには「負けたらKNOCKOUTが弱いと言われてしまうので、そこの意地と意地のぶつかり合いが試合に出せれば最高の試合になるのかと思う」と負けられない気持ちがある。相手のスピードには「僕の方が軽い階級でやってきた。スピードの方は僕の方が勝っているのかなと思っている」と話す。お互いのモチベーションには「リスペクトはある。60キロは久々で、落としてもらっているので感謝しながら、2人でいい試合が恩返しだと思う」と結んだ。

一方の笠原は「相手は調子良さそうだし、僕も万全に仕上げてきて、最高の試合ができるんじゃないかな。ただ、僕が勝たないといけないと思っているので勝って最高の試合を届けたい」と必勝を期す。今回の試合への準備には「今回の試合だけじゃなく、自分自身を強くするために自分を完成させるため、努力してきた。いろいろ使える技は増えていってるし、自分の武器は増えたのかな」と成長したことに手応えを感じている。

赤い髪にしたことには「髪は気合と吹っ切れという意味でやってやるぞという気持ちを表している」と言い切る。日本人との対決には「相手も強い選手で本物だと思う。自分も本物だと自負している。ここで勝てば評価が上がる。立ち技を引っ張っていきたいと言ってる以上、シュートボクシングを背負ってフルパワーで勝ちにいきたい」と闘争心をむき出しにする。相手のパワーには「今まで戦った選手は弱くない。しっかり乗り越えてきた実績がある。そこはまさって勝てるかな」ときっぱり。モチベーションには「試合以外でアピールするしかない。実績があるのでメインでぶつけてきた。井上対中谷のように熱狂が生まれるのは本物でしかない。ここでしっかり勝って上にいきたい」と勝ってさらなる高みを見据えていた。