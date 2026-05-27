独立リーグ「北海道フロンティアリーグ (HFL)」に所属する「士別サムライブレイズ」は27日、公式サイトおよびSNSを更新。元中日で選手兼投手コーチのジョアン・タバーレス（31）について、自由契約による退団を発表した。

球団は「このたび士別サムライブレイズ では、下記選手兼投手コーチの退団が決定しましたのでお知らせします」と、タバーレスの対談を発表。

その理由について「成績不振と投手コーチとしての機能不全」と異例の説明をした。

タバーレスもコメントを寄せ「短い期間でしたが、チームが与えてくれた機会に感謝しています。チームメイトと過ごした時間は本当に楽しかったです。ファンのみなさんの応援にも心から感謝しております。ありがとうございました」と述べた。

タバーレスはドミニカ共和国出身。17年に広島に練習生として入団。18年には育成契約を結んだが、オフに退団。その後はBCリーグの滋賀と富山に在籍。22年5月に中日に加入し、1軍では3試合に登板した。オフに自由契約になっていた。士別サムライブレイズには今年2月に加入したばかりだった。