元AKB48のタレントで女優の野呂佳代（42）が27日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。大物俳優との交流について語った。

2012年にAKBを卒業した後、仕事のない時期などを経て女優としてブレークした野呂。司会の黒柳徹子が「分からないことは共演者の方に聞いたんですって、イチイチ」と明かすと、野呂は「何もかも分からないことだらけなので、申し訳ないけれど、全部うかがって。よく優しく皆さん教えてくれて。良かったなと思います」と感謝した。

黒柳は「『（ザ・）トラベルナース』で共演なさった中井貴一さんとお食事にもいらしたり」と紹介し、「そうなんです。大好きで中井さん」と野呂。「寺島（しのぶ）さんも好きですし、安達（祐実）さん…。みんな先輩としていろんなことを。あっけららかんと面白おかしくしゃべってくれる話とかが面白くて」と声を弾ませた。

中井については「本当にお芝居の間がとても好きで、中井さんの」と言い、「だから何回も録画して自分で見てたりします」と打ち明けた。「言い方とかが凄く…。コメディーが好きなので、そういうお芝居ができる人はとてもよく録画して見てたりしますね」と目を細めた。