5月25日、モデルのローラがInstagramを更新。初夏の恒例となってきた“田植え姿”の写真をアップした。

《今年の田植えが終わったよ〜 みんな新潟の山奥まできてくれてありがとう〜》

生足丸出しのショートパンツに、肩出しのシャツで、モデル仲間のMayuriとのツーショットや、大人数での食事風景など複数の画像を投稿。《なんだか子供の遠足のようなきもちになったよ》と、楽しそうな様子を発信したのだが……。

「これも毎年、恒例になりつつありますが、生足丸出しの田植えスタイルに批判が集まっています。2025年6月7日にも、ローラさんは田植えの画像をInstagramに投稿していますが、裸足で水田に入っており、心配の声があがっていたのです。ヒルがいて血を吸われる可能性や、ガラスの破片や小石などで怪我をする可能性があるため、長靴などを履いての作業が望ましいというものです。一方で、管理されている水田であればそのような危険は少なく、裸足でも問題ないという意見もあり、議論の対象になっています」（芸能担当記者）

今回の投稿にも、Xでは《虫に食われるから長ズボンの方がいいよね》という意見が書きこまれていた。

「ローラさんは、新潟県にある祖父の水田を借りて、無農薬で米作りをしていると明かしています。足に傷や出血がある状態で泥に入るのは非常に危険なため、やはり長ズボンや長靴でしっかり防御するのが望ましいのですが、その姿では“インスタ映え” しないと思っているのかもしれません」（同前）

美しいライフスタイルを見せるのも、インフルエンサーの大事な仕事というわけだ。