これから迎える夏本番を前に大切なのが熱中症予防です。屋外の現場で働く作業員はどのような対策を行っているのでしょうか。



27日、金沢市内の工事現場を訪れると、掲示してあったのは暑さ対策の指標です。



真柄建設・宮本 猛雄 工事長：

「この機器でWBGTの値を確認して、24.1ですから、現在、注意という状況です」

暑さ指標に合わせて、休憩の頻度を変えるなどの対策を実施。



そして、休憩所には、冷たいアイスクリームや塩分補給のためのタブレットなどを常備しています。





近年の厳しい暑さを受け、去年、国の規則が改正。職場における熱中症対策の強化が求められる中、こちらの現場では新しく入る作業員に向けて、熱中症のチェックシートを導入しました。

真柄建設・宮本 猛雄 工事長：

「現場に来る作業員の人たちですけども、夏を経験していない人たちも入場してきます。特にチェックシートを踏まえて熱中症の意識を持ってもらって、熱中症は出したくないと思っております」



これから迎える夏本番。



こうした対策を多くの企業に行ってもらおうと、石川労働局は県建設業協会に対し、熱中症予防を要請しました。

石川県内では去年、職場における熱中症の患者が195人と過去最も多く、業種別では建設業が最多となりました。



石川県建設業協会・鶴山 庄市 会長：

「猛烈な暑い日はできるだけ作業を避ける、こういったことを行政的な指導というかお願いをしていただければ」



石川労働局・常盤 剛史 局長：

「水分補給、塩分補給を決められた時間に行うなど、組織的な取り組みをやってもらいたい」



石川労働局では、9月末まで職場における熱中症死亡ゼロを目指すキャンペーンを行い、予防対策に取り組むということです。

