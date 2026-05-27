これから迎える梅雨の時期を前に、防災パトロールです。金沢市では石川県の職員らが、水害に備えて各所を入念に点検しました。



洪水への警戒度が増す梅雨を前に、石川県が毎年行っているこのパトロール。



まず、メンバーたちがパトロールしたのは、金沢市松寺町にある水防倉庫です。

中には、水害が起きた時に使う土のうやロープなどの道具が保管されていて、参加者たちは梅雨に備え入念に確認していました。





一方、27日はハード面の確認も…山東 徹也 記者：「現在、金沢市が整備を進めているこちらの貯水池には、25メートルプール6杯分の水をためることができます」来年稼働予定の松寺町の地下貯留施設は、縦25メートル、横30メートル、地下の深さは4メートル。

付近を流れる大宮川流域は度々、水害にあっていて、去年8月の豪雨でも氾濫したため、金沢市は大宮川の河川改良や貯留施設を進めてきたということです。



石川県土木部・細川 彰仁 次長：

「高齢者や小さい子どもがいる家庭の皆さんに関しては、雨が強くなる前に、明るいうちに、早めの避難を心がけていただきたい」



石川県では、28日から警報などが変わる新たな防災気象情報に合わせて、配備態勢を強化していきたいとしています。

