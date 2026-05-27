「176cmなのでバニーガールコスチュームは世界一似合います」元アイドル22歳、抜群プロポーションにネット衝撃
コスプレイヤーの緑川希星が27日までにInstagramを更新。美スタイル際立つショットを公開すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】176cm元アイドル22歳が「スタイル抜群」「魅力的」 大胆なコスプレ姿も（12枚）
2019年には「日本レースクイーン大賞2019」の新人部門ファイナリストに選出され、2022〜23年にはアイドルグループ「功夫少女（カンフーガールズ）」としても活動していた緑川。
今回の投稿では「176cmなのでバニーガールコスチュームは世界一似合います」とつづり、可愛らしいコスプレ姿を披露。圧倒的なスタイルで魅せた。ファンからは「すごく素敵」「最高だね」などの声が集まっている。
引用：「緑川希星（きらら）」X（@kirarachandesu_）、Instagram（＠kirarachandesu）
【写真】176cm元アイドル22歳が「スタイル抜群」「魅力的」 大胆なコスプレ姿も（12枚）
2019年には「日本レースクイーン大賞2019」の新人部門ファイナリストに選出され、2022〜23年にはアイドルグループ「功夫少女（カンフーガールズ）」としても活動していた緑川。
今回の投稿では「176cmなのでバニーガールコスチュームは世界一似合います」とつづり、可愛らしいコスプレ姿を披露。圧倒的なスタイルで魅せた。ファンからは「すごく素敵」「最高だね」などの声が集まっている。
引用：「緑川希星（きらら）」X（@kirarachandesu_）、Instagram（＠kirarachandesu）